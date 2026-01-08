Dos hombres heridos graves por arma blanca en un suceso ocurrido en Madrid

Madrid, 8 ene (EFE).- Dos hombres han resultado heridos de gravedad por arma blanca este miércoles por la noche en un suceso que se investiga ocurrido en el madrileño barrio de Carabanchel.

Según Emergencias Madrid, uno de los heridos se encuentra en estado grave y el otro potencialmente grave. Tras ser atendidos por el SAMUR, fueron trasladados a distintos hospitales.

Uno de los hombres presentaba heridas en la cara y el cráneo, y el otro también en la cara, el cráneo y un brazo.

El suceso se ha conocido sobre las 23:00 horas del miércoles. Un herido fue atendido en la calle Víctor Manuel Martínez y el otro en la cercana calle de Eusebio Moreno.

Dada la proximidad de las dos víctimas, se cree que ambas sufrieron las heridas en el mismo suceso, que investiga la Policía Nacional. EFE