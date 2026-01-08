Dos candidatos frente a frente

Cádiz/Gijón, 8 ene (EFE).- El Cádiz recibe el viernes, en el partido que abre la vigésima primera jornada y última de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion, a otro de los candidatos al ascenso, un Sporting de Gijón que aspira, al igual que los gaditanos, a volver a las posiciones de promoción, de las que estos últimos están separados por un punto y los asturianos por dos.

El Ceuta, con 32, marca la frontera entre la sexta plaza y los aspirantes, teniendo 31 el conjunto que entrena Gaizka Garitano y los que dirige Borja Jiménez 30.

El Cádiz se quitó de encima en el último partido antes de las vacaciones navideñas el peso que le suponía los cuatro partidos seguidos que llevaba sin ganar en su estadio Nuevo Mirandilla, en los que únicamente había sumado un punto, hasta ganarle al Castellón (2-0).

Hacerse fuerte en casa es el objetivo del conjunto gaditano, que ahora suma tres encuentros consecutivos sin perder y a ese triunfo contra los castellonenses ha unido una victoria a domicilio contra el Zaragoza (1-2) y un empate la semana pasada en el estadio Riazor contra el Deportivo (2-2).

Los buenos resultados logrados contra otros dos candidatos al ascenso, el Castellón y los gallegos, quiere refrendarlos el Cádiz ante el Sporting para asentar sus opciones de seguir peleando en la parte alta de la clasificación.

El Cádiz recupera para este partido al lateral derecho Isaac Carcelén 'Iza', que estuvo sancionado en el último partido, pero continúan de baja jugadores importantes, como los lesionados Bojan Kovacevic y Jesús Fernández 'Suso'.

La buena actuación del georgiano Iuri Tabatadze en el último partido podría propiciar su retorno a la titularidad, a la que también opta uno de los fichajes invernales, el gaditano Antoñito Cordero, que debutó en la segunda parte en Riazor.

El equipo de Borja Jiménez viene de caer ante el Málaga la pasada jornada, poniendo fin a una buena racha con la que cerró 2025 con tres victorias consecutivas.

Los asturianos buscan renovar sus sensaciones y dejar atrás los fantasmas de una irregularidad en los resultados que viene marcando su temporada.

Para ello, el reto será ganar en el Nuevo Mirandilla casi 18 años después, contabilizando su último triunfo en la temporada 2007-08, con un balance de dos empates y dos derrotas desde entonces en el feudo gaditano.

Las principales novedades pasan por las ausencias, ya que tanto Jordy Caicedo como Oscar Cortés finalmente no entraron en la convocatoria al tener encarrilada su salida al fútbol argentino, mientras que Brian Oliván tendrá que cumplir sanción al ser expulsado en su debut ante el Málaga la pasada semana.

De partida, Borja Jiménez podrá apostar por un once similar al de la jornada anterior, si bien se espera que introduzca algún matiz.

En defensa la apuesta se mantendría por Yáñez en portería y una línea de cuatro por delante, manteniendo a Guille Rosas y Diego Sánchez en los laterales, pero pudiendo variar la pareja de centrales, con continuidad para Curbelo y emparejándolo con Perrin en lugar de Pablo Vázquez.

Por delante, Álex Corredera apunta a regresar al once, si bien podría hacerlo en el medio del campo en lugar de Nacho Martín o bien repitiendo una fórmula ya utilizada con el catalán como tercer mediocampista y prescindiendo de un extremo como Gaspar Campos.

Más fijos apuntan a ser Bernal en el doble pivote y Gelabert en la mediapunta, completando la medular, así como Dubasin por banda diestra y Otero como delantero centro.

- Alineaciones probables:

Cádiz: Aznar; Carcelén o Díaz, More, Recio, Pereira; Diakité, Ortuño, De la Rosa, Tabatadze o Cordero; Dawda y García Pascual.

Sporting: Yáñez; Rosas, Curbelo, Perrin, Diego Sánchez; Bernal, Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos y Otero.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité Murciano)

Estadio: Nuevo Mirandilla.

Hora: 20.30. EFE

1012221

jsb/agr-dsl/jap