Delcy Rodríguez dice que Venezuela está abierta a cooperación energética con todo el mundo

Caracas, 7 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que su país está abierto a la cooperación energética con "todos los países del mundo", y defendió que la nación suramericana puede tener relaciones con "este hemisferio" y con Asia, África, Medio Oriente y con Europa.EFE

