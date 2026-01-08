Espana agencias

COAG rechaza el uso de 45.000 millones de la CE para "justificar" el acuerdo con Mercosur

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha rechazado el uso de los 45.000 millones de euros anunciados por la Comisión Europea (CE) como anticipo en el marco de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034, para, a su juicio, "justificar" el acuerdo con Mercosur.

La organización agraria ha exigido "claridad" y "honestidad" para saber de dónde proceden estos fondos y ha advertido sobre el momento "estratégico" de este anuncio, en pleno proceso de firma del acuerdo con Mercosur, ha detallado este jueves en un comunicado.

Se trata de una propuesta realizada por Bruselas para ayudar a los agricultores a través de la PAC en el próximo marco presupuestario 2028-2034, en la que se incluye la idea de avanzar la liquidez de los productores con aproximadamente 45.000 millones de euros.

COAG se ha mostrado contraria a esta iniciativa y ha considerado "urgente" que Von der Leyen "se deje de la ceremonia de la confusión" y explique con transparencia el origen y las condiciones de estos recursos.

"Los agricultores y ganaderos europeos no merecen anuncios grandilocuentes sino compromisos concretos, verificables y sinceros sobre el futuro de la PAC, ha añadido la organización", ha dicho.

Además, la organización ha considerado "inaceptable" y "una falta de respeto" hacia el sector primario que se usara esa cifra para justificar la "inminente" firma del acuerdo UE-Mercosur.

Para COAG, este anuncio busca "anestesiar" las "legítimas" protestas del sector agrario europeo frente a un tratado comercial que, de acuerdo a su información, amenaza la viabilidad de miles de explotaciones en todo el continente.

"La Comisión Europea no pueden cambiar vacas por coches y llamarlo progreso. No pueden sacrificar al ganadero de Salamanca o Asturias para que Volkswagen venda más en Buenos Aires", ha subrayado el secretario general de la organización, Miguel Padilla. EFECOM

