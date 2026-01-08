Clavijo expresa su satisfacción por la liberación del periodista canario Miguel Moreno

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su satisfacción por la liberación del periodista canario Miguel Moreno este jueves en Venezuela y la disposición de su Gobierno "para que vuelva lo antes posible a casa".

"Recibimos con alegría la noticia de la liberación del periodista canario, Miguel Moreno, tras más de doscientos días retenido en Venezuela", indica Clavijo en X.

Y añade: "Imagino la felicidad de su familia, a la que envío un fuerte abrazo".

Clavijo indica que el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición del consulado de España y de la Embajada "para que vuelva lo antes posible a casa". EFE