China aspira a lograr un suministro estable de tecnologías para IA en 2027

Pekín, 8 ene (EFECOM).- El Gobierno chino se ha marcado 2027 como fecha para lograr un suministro seguro y fiable de tecnologías clave para inteligencia artificial (IA), en medio de la pugna por el dominio del sector con Estados Unidos, que ha impuesto restricciones al acceso chino a estos componentes.

Ocho departamentos oficiales anunciaron este plan, difundido hoy por los medios estatales y que establece un "ambicioso impulso para integrar en profundidad la IA en el sector industrial, empoderar una nueva industrialización y promover nuevas fuerzas productivas de alta calidad", según la agencia oficial Xinhua.

Entre los objetivos más destacados se encuentran la intención de China de "cultivar" de dos a tres empresas punteras en el ecosistema de la IA y con influencia global y de crear un ecosistema de fuentes abiertas de alcance mundial.

Una de las claves del documento es la intención de promover el desarrollo de chips de IA, software y hardware, en línea con la intención de las autoridades de lograr la autosuficiencia tecnológica ante los cortapisas de EE.UU. para acceder a componentes fundamentales.

El gigante asiático aspira además, para 2027, a tener en marcha entre tres y cinco modelos generales de IA en su sector manufacturero, a desarrollar modelos amplios específicos para las industrias y a crear un centenar de conjuntos de datos industriales y 500 escenarios de aplicación.

Entre las instituciones responsables del plan figuran el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Administración del Ciberespacio y la Comisión de Desarrollo y Reforma, el principal órgano de planificación económica del país asiático.

La autosuficiencia tecnológica es una de las prioridades del Gobierno chino dentro del próximo plan quinquenal (2026-2039), en el marco de la guerra comercial que mantiene desde hace años con EE.UU. y que se ha recrudecido este año tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. EFECOM

