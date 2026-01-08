Cartera de pedidos de industria alemana repunta un 5,6 % en noviembre respecto a octubre

Berlín, 8 ene (EFECOM).- La cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana repuntó en noviembre un 5,6 % respecto a octubre, eliminados los efectos estacionales y de calendario, y un 10,5 % en términos interanuales, corregidos los de calendario, según los datos adelantados este jueves por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

Sin tener en cuenta los grandes pedidos, la demanda creció un 0,7 % respecto a octubre.

En la comparación trimestral, menos volátil, la entrada de pedidos entre septiembre y noviembre fue un 4,0 % superior a la de los tres meses anteriores, debido a un acumulación superior a la media de grandes pedidos nacionales, y, sin tener en cuenta los grandes pedidos, fue un 2,1 % mayor.

Según los datos revisados, la cartera de pedidos aumentó en octubre un 1,6 % respecto a septiembre, en lugar del 1,5 % preliminar, y se contrajo un 0,7 % en términos interanuales.

La evolución positiva de los nuevos pedidos en la industria manufacturera en noviembre se debe principalmente a los significativos aumentos -del 25,3 %- en la fabricación de productos metálicos, y del 12,3 % en la construcción de otros vehículos, como aviones, barcos, trenes y vehículos militares, sectores en los que se registró un elevado volumen de varios grandes pedidos.

Además, los moderados aumentos registrados en otros sectores, entre otros la fabricación de equipos eléctricos, la ingeniería mecánica y la fabricación de equipos informáticos, productos electrónicos y ópticos, tuvieron un impacto positivo en el resultado global.

Por categorías, la demanda de bienes de inversión se incrementó en noviembre un 7,9 %, en la de bienes intermedios, un 1,0 % y en la de consumo, un 8,2 %.

Los pedidos nacionales subieron un 6,5 %, impulsados también por los grandes pedidos, y los procedentes del extranjero, un 4,9 %.

Los pedidos procedentes de la zona euro avanzaron un 8,2 % y los de terceros países, un 2,9 %.

El volumen de negocios real de la industria manufacturera fue en noviembre un 2,7 % superior al del mes anterior y en términos interanuales, un 0,1 % mayor.

Para octubre, la revisión de los resultados provisionales muestra una subida del 0,4 % respecto a septiembre, en lugar del 0,3 % preliminar.

Desde hace algunos meses, los grandes pedidos, sobre todo en el contexto de las adquisiciones en el sector de la defensa, están causando fluctuaciones en la entrada mensual de pedidos, aunque en general se consolida la tendencia de una creciente demanda tanto interna como de la zona euro, apunta el Ministerio de Economía.

Por contra, los pedidos procedentes de terceros países tienden desde la primavera de 2025 a ser débiles debido a las incertidumbres comerciales y geopolíticas, agrega en un comunicado.

Por ello, cabe esperar que la evolución de las exportaciones siga siendo moderada, pronostica. EFECOM