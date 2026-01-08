Carlos González causa baja en el REBI Cuenca

Cuenca, 8 ene (EFE).- El Rebi Cuenca ha confirmado este jueves la salida de Carlos González, por lo que no continuará en la plantilla durante la segunda vuelta a las órdenes del entrenador Lidio Jiménez.

El club conquense ha informado de la baja de González mediante un comunicado en el que ha explicado que el lateral izquierdo ha solicitado abandonar el equipo por su oposición de bombero.

La etapa del jugador andaluz en Cuenca ha sido breve, ya que González aterrizó en noviembre para cubrir las ausencias que acumulaba el conjunto y aportar refuerzo a la primera línea, pero su participación se ha limitado a seis encuentros oficiales, en los que ha firmado cuatro goles.

Se trata de la primera baja del mercado invernal para el REBI Cuenca, que retomará el trabajo el 12 de enero con el regreso a los entrenamientos.

La competición oficial para los conquenses se reanudará el fin de semana del 7 de febrero, cuando visitarán al Bathco Torrelavega. EFE

