Banchero frustra a los Nets de Jordi Fernández sobre la bocina

Chicago (EE.UU.), 7 ene (EFE).- Paolo Banchero conectó el triple ganador sobre la bocina de la prórroga este miércoles en el 104-103 conseguido por los Orlando Magic en el campo de los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Banchero culminó, con la ayuda del tablero, un partido de 30 puntos y catorce rebotes que entregó a los Magic su vigésima primera victoria de la temporada.

Orlando se encuentra en plena lucha por los puestos de clasificación directa a los 'playoffs' del Este con su balance de 21-17.

Wendell Carter apoyó a Bachero con veinte puntos y seis rebotes.

Los Nets de Jordi Fernández perdieron su cuarto partido en los últimos cinco y siguen hundidos en la antepenúltima plaza del Este (11-23).

El equipo de Fernández es el peor de la NBA en casa con solo cinco triunfos, empatado con los Indiana Pacers y los Sacramento Kings.

A los Nets no les bastó con la gran actuación personal de Michael Porter Jr, que firmó 34 puntos y conectó ocho triples.

También vivió una noche complicada el español Santi Aldama con los Memphis Grizzlies, doblegados 117-98 en casa por los Phoenix Suns.

Dillon Brooks lideró con 21 puntos a un grupo de seis jugadores con dobles dígitos para los Suns.

Aldama aportó siete puntos y tres rebotes en 23 minutos en pista saliendo del banquillo. EFE

