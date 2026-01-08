Espana agencias

Arranca la jornada de protestas agrarias con los primeros cortes de carreteras en Cataluña

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La jornada de protesta convocada por la asociación agraria Unaspi en diferentes puntos del país ha comenzado con los primeros cortes en la provincia de Girona y en dirección al puerto de Tarragona, según recoge el mapa de incidencias de la Dirección General de Tráfico.

En concreto, en la AP-7 los agricultores mantienen cortada esta vía en ambos sentidos entre el kilómetro 29 (Vilamorell) y el kilómetro 40 (Orriols) en ambos sentidos.

También hay cortes en esa misma vía de comunicación desde el kilómetro 40 al 42 en sentido norte (hacia Francia) y desde el kilómetro 28 al 23,5 sentido sur (hacia Gerona).

Además, la circulación está interrumpida en la carretera N-2 desde el kilómetro 744 al kilómetro 737 en ambos sentidos, también en la provincia de Gerona y en puntos de la carretera C-38 hacia Coll D'Ares.

En Tarragona, la circulación está interrumpida en la carretera T-11 hacia su puerto.

Fuentes de la asociación agraria catalana Revolta Pagesa han informado de que los cortes en estas dos carreteras comenzaron a las 3.00 horas de este jueves.

A lo largo de esta jornada y de mañana viernes están previstas más concentraciones y tractoradas en las provincias de Guadalajara, Zamora, Burgos, Segovia, Soria, Valencia y diversos puntos de Cataluña -el puerto de Tarragona entre ellos-.

Las agricultores demandan políticas europeas más favorables para el sector primario en un contexto de recortes previstos para la próxima Política Agrícola Común y ante la inminencia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y lo países del Mercosur que, según mantienen, les perjudica.

Ayer mismo el coordinador de Unaspi, Miguel Ángel Aguilar, informó de que estas movilizaciones se convocan "en coordinación con todos los países europeos".

De hecho, en Francia, un centenar de tractores han conseguido esta noche en París, pese a los intentos de impedirlo por parte de las fuerzas del orden, para protestar por el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y por la gestión de la crisis de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

Los tractores se han situado en lugares estratégicos de la capital francesa, como a los pies de la torre Eiffel y en torno al Arco de Triunfo, pero también en la Puerta de Auteuil.

En Grecia, sus agricultores mantienen a estas horas bloqueadas carreteras y autovías en todo el país iniciados hace unas seis semanas al tachar de "decepcionantes" varias medidas de ayuda al sector anunciadas por su Ejecutivo.

Este jueves pretenden celebrar una "tractorada" en un tramo lleno de túneles de la autovía principal que une Atenas (centro) con Salónica (norte), la segunda ciudad del país.

También en Bélgica, los agricultores han anunciado manifestaciones estos días contra la posible firma del acuerdo con Mercosur y esperan que esas acciones afecten a "distintos lugares estratégicos" de la red de carreteras, principalmente en el sur del país. EFECOM

