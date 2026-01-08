Espana agencias

Antetokoumpo reitera su compromiso con los Bucks y dice que jamás pedirá ser traspasado

Guardar

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo afirmó que nunca pedirá un traspaso para abandonar los Milwaukee Bucks, equipo donde debutó en la NBA en 2013 y con el que ganó el anillo en 2021, rechazando los rumores sobre su interés por fichar por otra franquicia con más opciones de optar al campeonato.

"Nunca habrá una oportunidad, ni un momento en el que salga a decir: 'Quiero que me traspasen'", dijo Antetokounmpo al medio The Athletic, tras la derrota de anoche por 120-113 ante los Golden State Warriors.

"Eso no va con mi personalidad", agregó.

El griego, de 31 años, dijo que está comprometido con los Bucks y que su objetivo es ayudar a que su equipo mejore y gane partidos. Esta temporada promedia 29,5 puntos, 10 rebotes y 5,5 asistencias por noche.

La NBA permite hacer traspasos hasta el 5 de febrero.

Los Bucks ocupan la undécima posición en la Conferencia Este con un récord de 16-21, lo que los ubica fuera del 'play-in'.

El equipo de Milwaukee se deshizo de dos jugadores y varias rondas del 'draft' en 2023 para incorporar a Damian Lillard a sus filas y buscar a una segunda espada que ayudase a Antetokounmpo en la faceta ofensiva.

Sin embargo, esta pareja nunca pasó de primera ronda de 'playoffs', y cayó los dos últimos años contra Indiana Pacers.

Los Bucks cortaron a Lillard el pasado verano, tras lo que se desataron rumores a una posible marcha de Antetokounmpo, que se mostró en desacuerdo con la decisión. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 9 de enero de 2026

Infobae

Mutares adquiere el negocio europeo y americano de Sabic, incluida su planta en Cartagena

Infobae

Feijóo exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela para un país libre

Infobae

El precio medio del vehículo usado creció un 6,1 % en 2025 y se situó en 17.758 euros

Infobae

La producción industrial de Brasil se mantiene estable en noviembre

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra la liberación

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De espías con la misión de atentar contra Maduro a un marinero atrapado en un conflicto territorial: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

ECONOMÍA

El multimillonario José Elías: “Mi

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: Sorloth recorta distancias en el marcador con un gol de cabeza

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana