Antetokoumpo reitera su compromiso con los Bucks y dice que jamás pedirá ser traspasado

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El griego Giannis Antetokounmpo afirmó que nunca pedirá un traspaso para abandonar los Milwaukee Bucks, equipo donde debutó en la NBA en 2013 y con el que ganó el anillo en 2021, rechazando los rumores sobre su interés por fichar por otra franquicia con más opciones de optar al campeonato.

"Nunca habrá una oportunidad, ni un momento en el que salga a decir: 'Quiero que me traspasen'", dijo Antetokounmpo al medio The Athletic, tras la derrota de anoche por 120-113 ante los Golden State Warriors.

"Eso no va con mi personalidad", agregó.

El griego, de 31 años, dijo que está comprometido con los Bucks y que su objetivo es ayudar a que su equipo mejore y gane partidos. Esta temporada promedia 29,5 puntos, 10 rebotes y 5,5 asistencias por noche.

La NBA permite hacer traspasos hasta el 5 de febrero.

Los Bucks ocupan la undécima posición en la Conferencia Este con un récord de 16-21, lo que los ubica fuera del 'play-in'.

El equipo de Milwaukee se deshizo de dos jugadores y varias rondas del 'draft' en 2023 para incorporar a Damian Lillard a sus filas y buscar a una segunda espada que ayudase a Antetokounmpo en la faceta ofensiva.

Sin embargo, esta pareja nunca pasó de primera ronda de 'playoffs', y cayó los dos últimos años contra Indiana Pacers.

Los Bucks cortaron a Lillard el pasado verano, tras lo que se desataron rumores a una posible marcha de Antetokounmpo, que se mostró en desacuerdo con la decisión. EFE