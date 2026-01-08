Andalucía critica a Sánchez por negociar con Junqueras un sistema que crea "desigualdad"

Málaga, 8 ene (EFE).- La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha criticado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciba "en Moncloa como a un jefe de Estado" al líder de ERC, Oriol Junqueras, para negociar un sistema de financiación autonómica que crea "más desigualdades".

"No se puede permitir que los recursos que se van a distribuir entre todas las comunidades autónomas se negocien únicamente por dos actores, Sánchez y el líder de ERC", ha subrayado a los periodistas España, que ha visitado las obras de la cubierta de la Catedral de Málaga.

Ha añadido que Andalucía "es la que más pierde en este sistema, 1.528 millones de euros cada año, porque en 2009 otro presidente del Gobierno socialista, Zapatero, pactó también con el líder de ERC un sistema absolutamente perjudicial" para esta comunidad.

El nuevo sistema "se está negociando otra vez con el independentismo y lo ha diseñado la señora Montero, la ministra de Hacienda, que está permitiendo los ataques y los maltratos a Andalucía".

"El independentismo es quien guía la ruta de este país", ha lamentado la también consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos", que ha resaltado que cada andaluz recibe "248 euros menos que cada ciudadano de Cataluña".

"Lo que más duele es que hay una andaluza que debería estar defendiendo los intereses de Andalucía y defiende los intereses de Sánchez y el independentismo con este nuevo agravio a Andalucía", ha resaltado en alusión a Montero.

Según España, "la ordinalidad es más desigualdad para Andalucía y para todas las comunidades autónomas", algo que "no querían el PSOE y Montero en 2018", pero "ahora se lo van a conceder al independentismo, y también el cien por cien de la gestión del IRPF, cuando el resto de las comunidades autónomas tienen el 50 por ciento".

Ha calificado como "un timo a los españoles y a los andaluces" este sistema y ha lamentado "que una andaluza como Montero esté decidiendo el nuevo sistema, que vuelve a maltratar a Andalucía". EFE

(foto) (vídeo)