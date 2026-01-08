Espana agencias

Alfonso y Felipe Reyes, galardonados con el Boquerón de Plata en Málaga

Guardar

Málaga, 8 ene (EFE).- Los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, leyendas del baloncesto español y referentes en la selección española, C.B. Estudiantes, Real Madrid o Club Baloncesto Málaga, han sido galardonados con el Boquerón de Plata 2026, según anunció este jueves el Ayuntamiento de la localidad malagueña del Rincón de la Victoria.

Este es el primer galardón que entrega el Consistorio en el ámbito deportivo y de forma compartida, y será entregado en Madrid el 22 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), como parte de las acciones de promoción turística y gastronómica del municipio.

Felipe Reyes (Córdoba, 1980) disputó 23 temporadas como profesional y ganó 24 títulos. Con la selección española de baloncesto consiguió 10 medallas en competiciones internacionales, de las que destacan el primer oro de la historia para España en el Mundial de Japón 2006 y las dos platas olímpicas en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012.

Alfonso Reyes (Córdoba, 1971), dos veces campeón de la Copa del Rey, es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

Aunque ambos desarrollan su actividad profesional en Madrid, "mantienen una relación muy estrecha con Rincón de la Victoria y son grandes embajadores" de su marca, destacó este jueves el alcalde de la localidad, Francisco Salado, quien añadió que "su vinculación con la gastronomía local es bien conocida, especialmente la pasión demostrada por el boquerón victoriano, que Alfonso ha difundido en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales".

En anteriores ediciones de este galardón han sido distinguidas personalidades del mundo del espectáculo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El viernes, cielos nubosos y precipitaciones generales debido a la borrasca Goretti

Infobae

Dieciocho años por agredir sexualmente a la nieta de su pareja y grabarlo en vídeo

Infobae

Anticorrupción se querella contra la exconcejal de Cultura de Las Palmas Encarna Galván

Infobae

Sánchez recibirá a su homólogo griego para analizar intereses comunes de la agenda europea

Infobae

La nueva ministra de Educación inicia sus primeros contactos con las familias del alumnado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP vuelve a citar

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

ECONOMÍA

España ya no es el

España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No firmes nada de tu despido sin saber qué derechos tienes”

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

DEPORTES

Una tenista juega un torneo

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa