Alfonso y Felipe Reyes, galardonados con el Boquerón de Plata en Málaga

Málaga, 8 ene (EFE).- Los hermanos Alfonso y Felipe Reyes, leyendas del baloncesto español y referentes en la selección española, C.B. Estudiantes, Real Madrid o Club Baloncesto Málaga, han sido galardonados con el Boquerón de Plata 2026, según anunció este jueves el Ayuntamiento de la localidad malagueña del Rincón de la Victoria.

Este es el primer galardón que entrega el Consistorio en el ámbito deportivo y de forma compartida, y será entregado en Madrid el 22 de enero en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), como parte de las acciones de promoción turística y gastronómica del municipio.

Felipe Reyes (Córdoba, 1980) disputó 23 temporadas como profesional y ganó 24 títulos. Con la selección española de baloncesto consiguió 10 medallas en competiciones internacionales, de las que destacan el primer oro de la historia para España en el Mundial de Japón 2006 y las dos platas olímpicas en los Juegos de Pekín 2008 y Londres 2012.

Alfonso Reyes (Córdoba, 1971), dos veces campeón de la Copa del Rey, es presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales.

Aunque ambos desarrollan su actividad profesional en Madrid, "mantienen una relación muy estrecha con Rincón de la Victoria y son grandes embajadores" de su marca, destacó este jueves el alcalde de la localidad, Francisco Salado, quien añadió que "su vinculación con la gastronomía local es bien conocida, especialmente la pasión demostrada por el boquerón victoriano, que Alfonso ha difundido en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales".

En anteriores ediciones de este galardón han sido distinguidas personalidades del mundo del espectáculo. EFE