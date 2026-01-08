Espana agencias

Alexis Sánchez: "Debemos ganar un partido para la gente"

Sevilla, 8 ene (EFE).- El delantero chileno Alexis Sánchez destacó este jueves que en el plantel del Sevilla están "centrados en el día lunes", cuando se medirá al Celta en el Sánchez-Pizjuán en el último encuentro de la primera vuelta de LaLiga, "para revertir la situación" de crisis después de tres derrotas consecutivas, "y ganar un partido para la gente".

Alexis, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que se desarrolló en la ciudad deportiva sevillista, admitió que "tenía opciones de ir a Brasil y a Chile", pero que su "deseo es seguir aquí", donde siente "el cariño de los hinchas y eso se aprecia", si bien reconoció que el equipo sigue "con el deber de ganar más" porque carece de "constancia y continuidad".

El veterano atacante pidió "mantener la calma, ser más estables en el terreno de juego", lo que consideró una "tarea individual de cada jugador", e insistió en que deben jugar "más centrados y sin volverse locos", ya que está convencido de que "estando tranquilos, van a aparecer las opciones de llegar al arco rival".

Alexis Sánchez es consciente de que "volver a enamorar al Sánchez-Pizjuán no es fácil", pero quiere empezar por "darle una alegría el lunes al Celta" que está "a sólo seis puntos", y al que es posible alcanzar porque en el Sevilla "hay buenos jugadores, falta estar un poco más conectados".

"Me siento mental y físicamente espectacular. Estoy feliz. Firmé un año y me quiero ir por la puerta grande. Quiero acabar bien la temporada y ya se verá el futuro. Yo estoy de paso para aportar tranquilidad y contribuir a darle confianza a los jóvenes, porque veo que tienen calidad", resaltó Alexis Sánchez.

En el este sentido, el jugador chileno aclaró que, el pasado domingo, en la derrota 0-3 ante el Levante, fue él quien le preguntó "a Isaac si quería patear" el penalti que erró el canterano, quien "estaba con confianza", y consideró que "este fallo a él le va a servir para mejorar. Es joven y tiene que vivir esa parte del fútbol, le va a servir para el futuro".

Alexis también apoyó la labor de su entrenador, el argentino Matías Almeyda, quien "lo está haciendo muy bien, le gustan los desafíos", y subrayó que es "el entrenador ideal para el Sevilla" porque "este club es pasión" y el técnico bonaerense "comparte esa filosofía", aunque "el otro día se cayó en la desesperación", lo que "juega en contra" de los intereses del equipo.

"No cualquiera viene a un equipo que no puede comprar jugadores, que no puede pagar altos sueldos. Matías vino y es un desafío importante", añadió sobre su entrenador.

Preguntado por la selección chilena y la posibilidad de que vuelva a ser convocado, declaró que él "siempre" está "disponible" y señaló que el combinado nacional está "en un nuevo proceso", aunque insistió en que mantiene "las ganas de estar" y que si los jóvenes le "ven como un ejemplo, mejor". EFE

