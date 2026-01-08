Espana agencias

Albares confirma las identidades de los cinco españoles liberados

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores; José Manuel Albares, ha confirmado las identidades de los cinco españoles liberados este jueves por Venezuela: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel. EFE

EFE

