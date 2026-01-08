Albares comparecerá en el Congreso el día 15 en un pleno extraordinario sobre Venezuela

Madrid, 8 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá el próximo día 15 en el Congreso en un pleno extraordinario para explicar la posición de España en la crisis venezolana.

Fuentes de la Cámara Baja han explicado que el jueves de la próxima semana -fecha fuera del periodo de sesiones, el cual se retoma en febrero-, a las 11.00 horas, tendrá lugar el pleno para la comparecencia del ministro de Exteriores en relación con la situación en Venezuela.

Esta comparecencia se produce después de que el pasado día 3, cuando Estados Unidos detuvo a Nicolás Maduro, Sumar, miembro del Gobierno de coalición, y los socios de investidura ERC, EH Bildu, Podemos, BNG y Compromís solicitaran la comparecencia de Albares para explicar la posición del Ejecutivo ante "el grave ataque de EE. UU. a Venezuela".

Este jueves, el Partido Popular ha registrado dos iniciativas en el Congreso para pedir dos comparecencias urgentes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una de ellas para hablar sobre "su papel estelar" con Venezuela. EFE