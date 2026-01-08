Agroseguro abona 10,4 millones de euros por los siniestros de la última campaña de olivar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- El Sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha comenzado a abonar este jueves las indemnizaciones por los siniestros registrados en la última campaña de olivar con un primer pago de 10,4 millones de euros.

Según un comunicado de la entidad, los siniestros están relacionados sobre todo con la falta de precipitaciones y las altas temperaturas.

La superficie total declarada con siniestro ha superado las 45.000 hectáreas aseguradas, ha apuntado Agroseguro, que con el pago de 10,4 millones de euros ha liquidado de una sola vez más del 90 % de las indemnizaciones correspondientes a los siniestros de la campaña 2025 de aceituna (11 millones en total).

Del total, los productores asegurados en Andalucía reciben 7,2 millones de euros, repartidos entre los de Jaén (4,5 millones), Córdoba (1,3 millones) y Málaga (0,9 millones).

El resto (3,2 millones) se abona a productores de otras diez comunidades autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Navarra. EFECOM