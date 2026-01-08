3-1. El Emalsa Gran Canaria cumple en el Arena y tumba al OK Nebo Zaprešić

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- El Club Voleibol Emalsa Gran Canaria cumplió con su compromiso de la Copa CEV Challenge y se impuso al OK Nebo Zaprešić croata en un peleado duelo que decantaron las canarias con el 3-1 definitivo, un resultado que les da ventaja para la vuelta en Croacia y obliga a las visitantes a vencer por 3-0 o 3-1 para forzar el set de oro.

Las grancanarias saltaron a la pista con autoridad para no dejar construir a las croatas y endosaron un 5-1 de salida cimentado en una colección de bloqueos ante la falta de altura de las colocaciones de Jelena Ninčević, una circunstancia que aprovecharon Meg Brown y la cubana Laura Suárez para encarrilar el primer set (9-4).

Mato Dragičević paró el encuentro y refrescó ideas para modificar la construcción de juego de un conjunto croata que comenzó a encontrar a Lucía Babić y a Ena Zajeć en las alas hasta dar la vuelta al encuentro (20-21) y obligar a Juan Diego García a dar entrada a la debutante Ajack Malual, aunque Saray Manzano evitó la sorpresa y cerró el set con un remate por zona 4 (25-23).

Tras perder el primer set, el OK Nebo Zaprešić subió una marcha en recepción y siguió su crecimiento en ataque para poner distancia de la mano de una Ena Zajeć inabarcable para las amarillas (7-13). García buscó acumular los ataques en Brown y Suárez para recortar distancias (15-16), pero un nuevo arreón de Babić e Iva Deak mantuvo la distancia croata (15-20). Dos errores canarios y un potente remate de la opuesta dieron el empate a las visitantes (17-25).

La consecución de la manga dio confianza al Zaprešić para poner tierra de por medio (3-8), aunque el despertar de Petra Indrová acercó a las canarias y puso la igualdad en el marcador (13-13). Una sucesión de saques erráticos se apoderó del partido y estiró el empate hasta el 20-20, pero una buena rotación al saque de Malual y la eficacia de Manzano pusieron en ventaja al Emalsa Gran Canaria (25-21).

Babić y Manzano se retaron en un duelo ofensivo que ganó inicialmente la capitana amarilla para los intereses del Emalsa Gran Canaria (12-9), aunque dos bloqueos, un penalti y la precisión al saque de Petra Galić reactivó al Zaprešić (15-18).

Con el 21-21 de Saray Manzano, Mato Dragičević pidió un tiempo muerto para calmar los nervios de sus jugadoras, que siguieron latentes en un final de set muy desordenado en defensa que condenó a las croatas a caer en Gran Canaria tras un bloqueo de Saray Manzano a la finta de Lucía Babić (26-24).

Ficha técnica:

3 – CV Emalsa Gran Canaria: Alejandra Pavón (-), Marina Scherer (4), Ajack Malual (11), Belly Nsunguimina (líbero), Blanca Arcos (-), Saray Manzano (18), Meg Brown (14), Inés Ignacio (-), Petra Indrová (8), Fernanda Maida (1), Laura Suárez (12) y Katie Corelli (4).

1 – OK Nebo Zaprešić: Jelena Ninčević (2), Ana Zagorec (líbero), Lucija Matijević (-), Iva Deak (8), Nikolina Dragičević (-), Sandra Dramac (líbero), Ivana Dramac (-), Ena Zajeć (15), Petra Galić (10), Anamarija Kralj (-), Hana Petrović (-), Valentina Vrbanc (14), Lara Škoro (-) y Lucia Babić (14).

Parciales: 25-23, 17-25, 25-21 y 26-24.

Árbitros: Adrien Isnard (Francia) y Sofía Rodrigues (Portugal).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa CEV Challenge 2025-2026, disputado en el Gran Canaria Arena ante 150 espectadores. EFE

phd/asc