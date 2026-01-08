Espana agencias

3-1. El Emalsa Gran Canaria cumple en el Arena y tumba al OK Nebo Zaprešić

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ene (EFE).- El Club Voleibol Emalsa Gran Canaria cumplió con su compromiso de la Copa CEV Challenge y se impuso al OK Nebo Zaprešić croata en un peleado duelo que decantaron las canarias con el 3-1 definitivo, un resultado que les da ventaja para la vuelta en Croacia y obliga a las visitantes a vencer por 3-0 o 3-1 para forzar el set de oro.

Las grancanarias saltaron a la pista con autoridad para no dejar construir a las croatas y endosaron un 5-1 de salida cimentado en una colección de bloqueos ante la falta de altura de las colocaciones de Jelena Ninčević, una circunstancia que aprovecharon Meg Brown y la cubana Laura Suárez para encarrilar el primer set (9-4).

Mato Dragičević paró el encuentro y refrescó ideas para modificar la construcción de juego de un conjunto croata que comenzó a encontrar a Lucía Babić y a Ena Zajeć en las alas hasta dar la vuelta al encuentro (20-21) y obligar a Juan Diego García a dar entrada a la debutante Ajack Malual, aunque Saray Manzano evitó la sorpresa y cerró el set con un remate por zona 4 (25-23).

Tras perder el primer set, el OK Nebo Zaprešić subió una marcha en recepción y siguió su crecimiento en ataque para poner distancia de la mano de una Ena Zajeć inabarcable para las amarillas (7-13). García buscó acumular los ataques en Brown y Suárez para recortar distancias (15-16), pero un nuevo arreón de Babić e Iva Deak mantuvo la distancia croata (15-20). Dos errores canarios y un potente remate de la opuesta dieron el empate a las visitantes (17-25).

La consecución de la manga dio confianza al Zaprešić para poner tierra de por medio (3-8), aunque el despertar de Petra Indrová acercó a las canarias y puso la igualdad en el marcador (13-13). Una sucesión de saques erráticos se apoderó del partido y estiró el empate hasta el 20-20, pero una buena rotación al saque de Malual y la eficacia de Manzano pusieron en ventaja al Emalsa Gran Canaria (25-21).

Babić y Manzano se retaron en un duelo ofensivo que ganó inicialmente la capitana amarilla para los intereses del Emalsa Gran Canaria (12-9), aunque dos bloqueos, un penalti y la precisión al saque de Petra Galić reactivó al Zaprešić (15-18).

Con el 21-21 de Saray Manzano, Mato Dragičević pidió un tiempo muerto para calmar los nervios de sus jugadoras, que siguieron latentes en un final de set muy desordenado en defensa que condenó a las croatas a caer en Gran Canaria tras un bloqueo de Saray Manzano a la finta de Lucía Babić (26-24).

Ficha técnica:

3 – CV Emalsa Gran Canaria: Alejandra Pavón (-), Marina Scherer (4), Ajack Malual (11), Belly Nsunguimina (líbero), Blanca Arcos (-), Saray Manzano (18), Meg Brown (14), Inés Ignacio (-), Petra Indrová (8), Fernanda Maida (1), Laura Suárez (12) y Katie Corelli (4).

1 – OK Nebo Zaprešić: Jelena Ninčević (2), Ana Zagorec (líbero), Lucija Matijević (-), Iva Deak (8), Nikolina Dragičević (-), Sandra Dramac (líbero), Ivana Dramac (-), Ena Zajeć (15), Petra Galić (10), Anamarija Kralj (-), Hana Petrović (-), Valentina Vrbanc (14), Lara Škoro (-) y Lucia Babić (14).

Parciales: 25-23, 17-25, 25-21 y 26-24.

Árbitros: Adrien Isnard (Francia) y Sofía Rodrigues (Portugal).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa CEV Challenge 2025-2026, disputado en el Gran Canaria Arena ante 150 espectadores. EFE

phd/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del viernes 9 de enero de 2026

Infobae

Mutares adquiere el negocio europeo y americano de Sabic, incluida su planta en Cartagena

Infobae

Feijóo exige la liberación de todos los presos políticos en Venezuela para un país libre

Infobae

El precio medio del vehículo usado creció un 6,1 % en 2025 y se situó en 17.758 euros

Infobae

Antetokoumpo reitera su compromiso con los Bucks y dice que jamás pedirá ser traspasado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra la liberación

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De espías con la misión de atentar contra Maduro a un marinero atrapado en un conflicto territorial: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

ECONOMÍA

El multimillonario José Elías: “Mi

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: Sorloth recorta distancias en el marcador con un gol de cabeza

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana