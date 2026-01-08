2-2 (4-1). El PSG gana la Supercopa en los penaltis tras igualar al Marsella en el 95

París, 8 ene (EFE).- El PSG venció la Supercopa de Francia, su primer título de 2026, en la tanda de penaltis tras haber igualado al Olympique de Marsella (OM) en el minuto 95 gracias a Gonçalo Ramos.

El meta parisino, Lucas Chevalier, fue clave en el nuevo éxito del equipo de la capital, tanto en la tanda, como en los 90 minutos reglamentarios.

El PSG del entrenador español Luis Enrique logró así la décimo-cuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés. EFE