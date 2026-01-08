2-2 (4-1). El PSG gana la Supercopa en los penaltis tras igualar al Marsella en el 95

París, 8 ene (EFE).- El PSG venció la Supercopa de Francia, su primer título de 2026, en la tanda de penaltis tras haber igualado al Olympique de Marsella (OM) en el minuto 95 gracias a Gonçalo Ramos.
El meta parisino, Lucas Chevalier, fue clave en el nuevo éxito del equipo de la capital, tanto en la tanda, como en los 90 minutos reglamentarios.
El PSG del entrenador español Luis Enrique logró así la décimo-cuarta Supercopa francesa de su historia, agrandando el dominio del club parisino en el panorama francés. EFE
Últimas Noticias
Facu González: Del Barcelona ya hablaremos, tenemos la cabeza puesta en el Zaragoza
Viernes, 9 de enero de 2026
Peñarroya regresa al Palau Blaugrana dos meses después de su destitución
El Deportivo-Racing, el domingo 25 a las 21:00 horas
3-1. El Emalsa Gran Canaria cumple en el Arena y tumba al OK Nebo Zaprešić
MÁS NOTICIAS