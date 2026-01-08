107-91. Doncic se queda solo

Redacción Deportes (EE.UU.), 7 ene (EFE).- El esloveno Luka Doncic firmó un espectacular triple doble de 38 puntos este miércoles, pero se quedó sin ayuda de sus compañeros ante las ausencias de LeBron James y Austin Reaves y no pudo evitar la derrota de Los Ángeles Lakers en el campo de los San Antonio Spurs (107-91).

Doncic selló 38 puntos, diez rebotes y diez asistencias, con trece de 26 en tiros de campo en 38 minutos en pista, y en la primera mitad contribuyó anotando o asistiendo en 39 de los 43 puntos de su equipo.

El esloveno llevaba ya 24 puntos al descanso y sostuvo a su equipo hasta el último cuarto, en el que los Spurs dieron el empuje decisivo para llevarse la victoria en casa.

Los Lakers disputaron su segundo partido en el espacio de 24 horas y el técnico JJ Redick dio un partido de descanso a LeBron James, quien siguió a sus compañeros desde el banquillo.

A su ausencia se sumó la de Austin Reaves, que se perdió su quinto partido consecutivo al convivir con un problema muscular.

El segundo máximo anotador de los Lakers fue Jake LaRavia, con 16 puntos, y el tercero, Jaxson Hayes con diez. Los angelinos no pasaron de un 39 % de acierto en tiros de campo que les dejó fuera de la contienda en el cuarto período.

Los Spurs firmaron una brillante actuación grupal y se reactivaron tras la derrota sufrida el día anterior frente a los Memphis Grizzlies.

El francés Victor Wembanyama, que había regresado tras dos partidos de baja en ese encuentro, comenzó como suplente este miércoles, pero firmó minutos de calidad.

Acabó el encuentro con un doble doble de 16 puntos y catorce rebotes, a los que agregó cuatro tapones en 25 minutos.

El banquillo de los Spurs aportó 53 puntos por los solo 22 del de los Lakers, lo que reflejó la falta de recursos de unos Lakers mermados por las bajas.

Keldon Johnson fue protagonista con 27 puntos saliendo del banquillo, fruto de un brillante 11 de 13 en tiros de campo. Además, De'Aaron Fox contribuyó con catorce puntos y cinco asistencias pese a su cero de seis desde el arco.

Los texanos, una de las franquicias más jóvenes y ambiciosas de la NBA, ganaron siete de los ocho partidos en los que Wembanyama fue suplente en esta temporada.

Los Spurs dejaron atrás sus últimas dos derrotas consecutivas y se confirmaron segundos en la Conferencia Oeste con un balance de 26 victorias y once derrotas.

Persiguen a los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la liga, que ganaron con apuros este mismo miércoles en casa contra los Sacramento Kings.

Los Lakers, por su parte, perdieron por primera vez tras tres victorias consecutivas y son quintos en el Oeste con 23 victorias y doce derrotas.

Los angelinos tendrán ahora dos días de descanso, antes de recibir a los Milwaukee Bucks del griego Giannis Antetokounmpo en la Crypto.com Arena.

Los Spurs se preparan para una difícil visita al TD Garden de Boston para medirse con los Boston Celtics. EFE