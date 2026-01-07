Espana agencias

Yolanda Díaz ve "muy importante" la ronda de Sánchez con los grupos sobre Ucrania y espera saber qué piensa Feijóo

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo considera fundamental el proceso de diálogo impulsado en el Congreso para definir el respaldo a Ucrania y subraya la relevancia de conocer la postura del principal partido opositor sobre las decisiones en política internacional

El cuestionamiento acerca de la postura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respecto a la adecuación de la reciente captura del presidente venezolano a las normas de legalidad internacional se ha ubicado en el centro del debate político español. A este interrogante se suma la inquietud por su alineamiento frente a políticas impulsadas por figuras internacionales como Donald Trump. Sobre estos puntos reflexionó de manera abierta la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista concedida al programa ‘Mañaneros 360’ de TVE, recogida por Europa Press. Díaz destacó la importancia de la ronda de contactos iniciada por el presidente Pedro Sánchez con los grupos parlamentarios, cuyo foco estará puesto en la decisión acerca del eventual envío de tropas a Ucrania y la política internacional del gobierno español.

Durante la conversación televisiva, Díaz subrayó la trascendencia de este proceso de diálogo promovido por Sánchez en el Congreso, según reportó Europa Press. Manifestó que la consulta al resto de partidos resulta clave para definir el respaldo a Ucrania, país afectado por la crisis tras la invasión rusa. Manifestó su expectativa sobre conocer en detalle cuál será la posición de Feijóo y del Partido Popular acerca de este debate. De acuerdo con la vicepresidenta, “confío en que las fuerzas políticas por una vez estén a la altura de las circunstancias”.

Además, Díaz explicó que los encuentros de Sánchez con los portavoces parlamentarios representan una defensa de la democracia, la legalidad internacional y los derechos humanos. Sostuvo que la ronda abierta por el presidente del Gobierno debe servir para que los partidos se posicionen con claridad sobre qué dirección tomar, tanto en la cuestión ucraniana como ante la nueva presidencia estadounidense.

En relación con la figura de Feijóo, Díaz manifestó reservas sobre el papel del Partido Popular: “hago hincapié en si el PP va a ponerse del lado de la democracia”. En sus declaraciones, recogidas por Europa Press, Díaz comunicó su preocupación porque el líder del principal partido de la oposición no haya ofrecido una opinión concreta sobre si la captura del presidente venezolano, acontecida el sábado anterior, respetó los principios del derecho internacional.

La ministra también abordó la relación de Feijóo y el PP con el expresidente estadounidense Donald Trump. Díaz señaló que observa una actitud próxima a Trump en asuntos como la fiscalidad sobre las grandes tecnológicas norteamericanas en suelo español. “Es que hace cosas extravagantes”, afirmó, y reprochó al líder de la oposición que, en lugar de respaldar al interés nacional español, priorice las posiciones defendidas por Trump en temas de política fiscal.

Por otro lado, Díaz insistió durante la entrevista sobre la importancia de que la política exterior española se fundamente en la defensa de los valores democráticos y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Solicitó a los representantes de los distintos partidos políticos demostrar altura de miras y audacia, pidiendo que “se pongan la camiseta de la democracia”, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press.

En la misma línea, Díaz defendió la necesidad de que la política española afronte el contexto internacional con responsabilidad, aludiendo de manera directa a los riesgos derivados de la invasión rusa a Ucrania y la relevancia de establecer una postura consensuada dentro del Congreso. Recalcó, en declaraciones retomadas por Europa Press, que estas decisiones afectan tanto a la reputación de España en el escenario internacional como a los principios defendidos por la Unión Europea.

El clima político generado por la ofensiva militar rusa en Ucrania ha provocado que las fuerzas partidarias deban definir posiciones claras ante el posible despliegue de tropas españolas. Según la información publicada por Europa Press, el Ejecutivo considera que la respuesta ante esta coyuntura requiere unidad nacional y un compromiso explícito con la legalidad internacional.

La vicepresidenta concluyó su intervención apelando a los líderes políticos para que asuman un compromiso con los valores democráticos en la ronda de discusiones. Expresó su confianza en que el Congreso se guie por el interés común durante la toma de decisiones vinculadas a la ayuda a Ucrania, las relaciones bilaterales con Estados Unidos y la defensa de los derechos humanos, consignó Europa Press.

Temas Relacionados

Yolanda DíazPedro SánchezAlberto Núñez FeijóoDonald TrumpUcraniaCongreso de los DiputadosPolítica españolaDemocraciaSumarEuropa PressEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El PP estudia cómo citar a Ábalos en el Senado tras denegar el TS que declare este jueves en la 'comisión Koldo'

El PP estudia cómo citar

El Juzgado de Briviesca (Burgos) ordena un nuevo desalojo de las cismáticas y fija su lanzamiento para el 10 de febrero

Las religiosas implicadas en el conflicto por el convento de Belorado deberán abandonar el recinto antes del 10 de febrero, según resoluciones judiciales, cediendo la posesión a las clarisas del Monasterio de Santa Clara bajo apercibimiento de expulsión

El Juzgado de Briviesca (Burgos)

España quiere que la ONU se implique en la futura fuerza en Ucrania aunque no lo ve necesario para que sea legal

El ministro de Exteriores afirmó que el gobierno busca una participación formal de Naciones Unidas en el eventual despliegue de fuerzas en territorio ucraniano, aunque subrayó que la legalidad internacional estaría garantizada incluso sin ese respaldo específico

España quiere que la ONU

Los abogados de Ábalos renuncian a defenderle antes de que el Supremo decida si le mantiene en prisión provisional

El equipo jurídico que llevaba el caso del exministro José Luis Ábalos anunció su dimisión por desacuerdos internos, mientras se aproxima la decisión clave del Tribunal Supremo sobre la situación del político implicado en el conocido como 'caso Koldo'

Los abogados de Ábalos renuncian

Sánchez abordará con Junqueras el futuro de la legislatura pero no espera cerrar un acuerdo de financiación

Sánchez abordará con Junqueras el
