Una colisión múltiple de 22 vehículos deja 12 heridos y corta la A-1 en Segovia

Segovia, 7 ene (EFE).- Una colisión en cadena de al menos 22 vehículos, registrada en la tarde de este miércoles en el kilómetro 139 de la autovía A-1, en el término municipal de Honrubia de la Cuesta (Segovia) y en sentido Burgos, ha dejado doce heridos de diversa consideración y ha obligado a cortar totalmente la circulación en este punto de la infraestructura.

Fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y de la Dirección General de Tráfico han explicado que este accidente ha provocado además amplias retenciones de la circulación en la zona.

El aviso se recibió en la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León poco después de las seis y media de la tarde, cuando una persona alertó de este accidente múltiple.

En un primer momento no se pudo precisar el número de vehículos implicados, al tratarse de una colisión en cadena, y tampoco los heridos como consecuencia de los impactos.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl y el Centro Coordinador de Emergencias.

Posteriormente, y ante la magnitud del siniestro, se movilizó también a los Bomberos de la Diputación de Segovia y, por proximidad, a los Bomberos de Aranda de Duero.

Según los datos disponibles hasta el momento, en el accidente se han visto implicados alrededor de 22 vehículos en varias colisiones sucesivas, entre ellos tres camiones, lo que obligó al corte total de la carretera.

Emergencias Sanitarias de Sacyl ha atendido a los heridos, que en una primera valoración ascienden a 12 personas, al menos una de ellas una mujer que quedó atrapada en uno de los vehículos, lo que hizo necesaria la intervención de los bomberos para su excarcelación. EFE

