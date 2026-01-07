Sumar recalca que para enviar tropas a Ucrania debe haber un mandato de Naciones Unidas y respaldo del Congreso

Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, advirtió que el derecho internacional surgió tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar el tipo de confrontaciones que podrían derivar de intervenciones unilaterales. Según reportó Europa Press, el parlamentario insistió en la preocupación de su grupo ante los riesgos de erosionar la legalidad internacional, así como la necesidad de priorizar mecanismos multilaterales antes de discutir cualquier posible envío de tropas españolas a Ucrania. En sus declaraciones, Santiago subrayó la urgencia de reactivar la diplomacia europea y manifestó que no apoyarán ninguna medida que pueda desembocar en enfrentamientos directos.

El medio Europa Press detalló que Santiago sostuvo el miércoles, tanto en intervenciones en la Cadena SER como en mensajes en la red social X, que el despliegue de contingentes españoles en territorio ucraniano no puede producirse en ausencia de un acuerdo de paz confirmado y sin el respaldo explícito de las Naciones Unidas y del Congreso de los Diputados. El portavoz de IU recalcó que la Carta de las Naciones Unidas contempla directrices precisas sobre las condiciones para el envío de fuerzas internacionales, enfatizando que cualquier misión debe surgir tras la verificación de un proceso de paz y operar únicamente bajo el paraguas de Naciones Unidas.

De acuerdo con Europa Press, Enrique Santiago puntualizó que su grupo rechaza de manera tajante cualquier iniciativa que implique la movilización de militares españoles mientras subsista la mínima posibilidad de verse involucrados en una escalada bélica abierta. En palabras del diputado, las formaciones que integran Sumar no avalarán ninguna opción que implique un “riesgo de acabar confrontando en un conflicto”.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, el representante de Sumar reclamó mayor implicación diplomática de la Unión Europea. Santiago recordó que, cuatro años después del inicio del conflicto en Ucrania, las iniciativas diplomáticas del bloque europeo siguen “brillando por su ausencia”. A través de sus intervenciones y comunicaciones en redes sociales, urgió a recuperar estructuras internacionales de seguridad compartida como las contempladas en los acuerdos de Helsinki y París, rechazando la tendencia, según él, de “jugar a las guerras en un mundo donde los Estados Unidos están poniendo el clavo en el ataúd del derecho internacional, al decir que el mundo se rige por la fuerza”.

El portavoz incidió ante Europa Press y la Cadena SER en que sumar fuerzas en torno al multilateralismo y fortalecer las instituciones internacionales es imprescindible para preservar la paz y la convivencia global. Defendió que el multilateralismo, según el sentido original del orden internacional fundado tras la Segunda Guerra Mundial, debe prevalecer frente a estrategias militares y enfoques unilateralistas que, a su juicio, debilitan las reglas comunes.

En sus alusiones, Santiago advirtió sobre las consecuencias que aparecen cuando se debilita el derecho internacional y cómo, según su análisis, cada vez que resurgen tendencias asociadas al fascismo, uno de los primeros objetivos es desmantelar ese marco legal internacional. Recordó ejemplos históricos recientes y criticó la actitud de figuras como Donald Trump en relación a Venezuela, mencionando Europa Press, para ilustrar lo que, a su entender, ocurre cuando las reglas multilaterales quedan en entredicho.

El dirigente del grupo plurinacional Sumar afirmó también que un sistema de seguridad europea y la revitalización de los acuerdos internacionales son elementos fundamentales para afrontar situaciones críticas como la derivada de la guerra en Ucrania. Señaló, según Europa Press, que Europa debiera apostar por un marco de seguridad basado en la cooperación y la legalidad internacional, en vez de apoyarse en soluciones militares o en la lógica de la fuerza.

De forma reiterada, Santiago situó el debate sobre un eventual envío de tropas españolas a Ucrania en el ámbito del respeto a las directrices internacionales y del proceso democrático español, recordando que, además del marco de Naciones Unidas, cualquier decisión debe contar con la autorización del Congreso. El mensaje transmitido por Sumar apunta a la defensa de procedimientos legales y transparentes para evitar decisiones precipitadas que puedan tener consecuencias irreversibles para la seguridad europea y mundial.

Finalmente, tal como consignó Europa Press, las declaraciones del diputado de Sumar se producen en un contexto de debate público sobre la posible participación de fuerzas españolas en el conflicto ucraniano, en el que sectores políticos y sociales muestran posiciones divergentes respecto al papel que España y la Unión Europea deben desempeñar en la actual coyuntura internacional.