Los gobiernos de Cataluña y Gales firman un acuerdo de colaboración económica y cultural

Barcelona, 7 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, han firmado este miércoles un acuerdo de colaboración entre ambos gobiernos en diferentes ámbitos, desde la innovación y la cooperación económica hasta cuestiones lingüísticas y culturales.

"Queremos impulsar la cooperación entre Cataluña y Gales" para "convertirla en acciones prácticas que puedan ayudar a avanzar a nuestros países", ha subrayado Illa en el acto de firma del acuerdo, celebrado en el Palau de la Generalitat, tras reunirse con Morgan.

El memorándum firmado incluye acciones concretas para el impulso de las lenguas catalana y galesa, el fomento de los intercambios culturales y educativos y la colaboración en el ámbito de la igualdad y los derechos humanos, ha informado la Generalitat en un comunicado.

También servirá para promover políticas en materia de semiconductores, tecnología de movilidad, ciberseguridad e inteligencia artificial, así como para impulsar un turismo sostenible, la lucha contra el cambio climático y el impulso de energías renovables como el hidrógeno verde. EFE