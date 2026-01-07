Espana agencias

Las proyecciones de inflación en Argentina suben al 20,1 % para 2026

Guardar

Buenos Aires, 7 ene (EFECOM).- Los analistas privados que mes a mes consulta el Banco Central argentino para su informe de expectativas de mercado corrigieron al alza, hasta el 20,1 % su pronóstico de inflación para este año en el país suramericano.

La proyección sobre la evolución de los precios minoristas fue aumentada en 0,5 puntos porcentuales con respecto al anterior sondeo, hecho a finales de noviembre pasado.

Los precios al consumidor en Argentina acumularon un alza del 117,8 % en 2024 y un aumento del 27,9 % entre enero y noviembre de 2025, según los últimos datos oficiales disponible.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a diciembre de 2025 y cuyos resultados fueron dados a conocer este miércoles, los expertos esperaban que la inflación subiera en el último mes del año pasado un 2,3 %, en comparación con noviembre último.

El dato oficial de la inflación de diciembre será dado a conocer el próximo día 13.

De acuerdo con la consulta hecha por el Banco Central, entre el 23 y el 30 de diciembre, los economistas privados proyectan para este mes de enero una tasa de inflación del 2 %.

Tras haber registrado fuertes alzas en los primeros meses de 2024, los precios al consumidor han moderado progresivamente su ritmo de incremento, gracias a la dura política monetaria y fiscal impuesta por el Gobierno de Javier Milei.

El Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno incluye una proyección de inflación para este año del 10,1 %. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

River Plate hace oficial el fichaje del uruguayo Matías Viña, a préstamo desde Flamengo

Infobae

OpenAI lanza un apartado de salud en ChatGPT y anima a los usuarios a compartir datos

Infobae

1-1. El Wolves empata contra un Everton con nueve jugadores

Infobae

Noel logra primer triunfo del curso y Salarich brilla en la noche de Madonna di Campiglio

Infobae

Brasil registró en 2025 la segunda mayor fuga de dólares del país en 44 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey