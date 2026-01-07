La petrolera estatal venezolana PDVSA confirma la negociación para vender crudo a EEUU

La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, manifestó que el acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington para transferir petróleo venezolano incluye hidrocarburos actualmente bajo sanciones y almacenados en buques, tras el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. De acuerdo con información de EFECOM, este crudo se encontraba retenido debido a las medidas aplicadas como parte de la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) confirmó que se encuentra en proceso de negociación con funcionarios estadounidenses para vender volúmenes de crudo al mercado de ese país. Según el comunicado publicado en las redes sociales de la empresa venezolana, el proceso utiliza esquemas comerciales similares a los empleados por empresas internacionales como Chevron y se fundamenta en criterios de legalidad y transparencia. La estatal subrayó la intención de impulsar alianzas que estimulen el desarrollo nacional y contribuyan a la estabilidad energética global.

El martes previo, el entonces presidente estadounidense Donald Trump sostuvo que el Ejecutivo venezolano, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la detención de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en una operación en Venezuela, expresó disposición a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el país norteamericano. EFECOM detalló que Trump calificó a los hidrocarburos ofrecidos como “petróleo de alta calidad y autorizados en los Estados Unidos”.

El control de los ingresos derivados de la venta constituye un punto clave del entendimiento. Trump afirmó a través de la red Truth Social que él mismo supervisará el destino del dinero obtenido en el mercado local, asegurando que esos fondos se utilicen en beneficio de los ciudadanos venezolanos y estadounidenses, según reportó EFECOM. Por su parte, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló en conferencia de prensa que Washington mantendrá el control sobre las ventas de crudo venezolano de manera indefinida.

La administración estadounidense explicó que permitirá la comercialización del petróleo venezolano hacia refinerías de Estados Unidos y otros destinos internacionales. No obstante, Wright indicó, de acuerdo con EFECOM, que estas ventas estarán reguladas bajo supervisión del gobierno estadounidense, y los ingresos correspondientes serán depositados en cuentas controladas por ese mismo gobierno.

Horas antes de la confirmación oficial de la negociación, fuerzas norteamericanas capturaron dos petroleros sancionados asociados a Venezuela, de los cuales uno presuntamente transportaba alrededor de 2 millones de barriles de crudo en aguas del Caribe, según cálculos de especialistas citados por EFECOM. Esta operación resalta el seguimiento activo por parte de Washington sobre los flujos energéticos vinculados a Venezuela en el marco de las restricciones vigentes.

PDVSA, a través de su comunicado, reiteró el compromiso de continuar “construyendo alianzas” para el desarrollo del país y el favorecimiento de la población venezolana frente al contexto internacional actual. La empresa estatal expuso que estas acciones buscan también aportar a la seguridad energética global, aspecto en el cual la venta de petróleo a Estados Unidos, bajo supervisión y excepciones precisas, representa una medida singular en el contexto de las sanciones implementadas durante los últimos años.

El medio EFECOM puntualizó que la postura oficial de Caracas consiste en mantener las negociaciones bajo marcos legales y comerciales, defendiendo la transparencia y el interés mutuo como principios rectores. Esta dinámica marca una nueva etapa en las relaciones energéticas entre ambos países en medio de un escenario caracterizado por restricciones financieras, retenciones de activos e intervención de intereses internacionales sobre los recursos hidrocarburíferos de Venezuela.