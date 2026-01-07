Jueves, 8 de enero de 2026

Madrid, 7 ene (EFE).-

POLÍTICA EXTERIOR - Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la Conferencia de Embajadores, tradicional cita de los representantes diplomáticos de España en el mundo que se celebra este año en un convulso panorama internacional tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las negociaciones para cerrar un plan de paz en Ucrania.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA - Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien confía en cerrar un acuerdo de financiación que aportará cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña, algo que Junts ve insuficiente mientras que el PP lo rechaza de plano.

AGRICULTURA PROTESTAS - Madrid - La asociación agraria Unaspi celebra este jueves tractoradas y concentraciones en distintas zonas del país, entre ellos en varios puntos de la frontera catalana con Francia, para pedir políticas favorables para el campo y en contra de acuerdos como el de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque suramericano de Mercosur.

SINDICATOS UGT - Madrid - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, presenta este jueves las prioridades económicas y sociales del sindicato de cara al nuevo año, en un momento en que está en curso la negociación del salario mínimo para 2026.

SEGURIDAD VIAL - Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance de siniestralidad vial del año 2025 que recoge las cifras provisionales de accidentes de tráfico en vías interurbanas y fallecidos en el momento del siniestro o en las 24 horas posteriores entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

PREMIOS PERIODISMO - Madrid - La reina preside la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo', que este año han recaído en Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y Laurent Richard, presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories.

ANIMALES COMPAÑÍA - Huelva - Ni un gato ni un perro, un vecino de Lepe (Huelva) tiene como animales de compañía a dos vacas, un caso casi único en España que se inició cuando hace dos años las salvó del sacrificio recién nacidas. Hoy día las tiene dada de alta como cualquier mascota y conviven con él en su finca de la localidad onubense.

BALONCESTO EUROLIGA REAL MADRID-MACCABI TEL AVIV – Madrid – La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, asisten a la concentración 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto', convocada con motivo de la celebración del partido entre el Real Madrid y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv, que se disputa a puerta cerrada en el Movistar Arena.

