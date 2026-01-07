Espana agencias

Jueves, 8 de enero de 2026

Guardar

Madrid, 7 ene (EFE).-

POLÍTICA EXTERIOR - Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inaugura la Conferencia de Embajadores, tradicional cita de los representantes diplomáticos de España en el mundo que se celebra este año en un convulso panorama internacional tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las negociaciones para cerrar un plan de paz en Ucrania.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA - Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, quien confía en cerrar un acuerdo de financiación que aportará cerca de 5.000 millones de euros extras para Cataluña, algo que Junts ve insuficiente mientras que el PP lo rechaza de plano.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

AGRICULTURA PROTESTAS - Madrid - La asociación agraria Unaspi celebra este jueves tractoradas y concentraciones en distintas zonas del país, entre ellos en varios puntos de la frontera catalana con Francia, para pedir políticas favorables para el campo y en contra de acuerdos como el de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque suramericano de Mercosur.

(Vídeo) (Foto)

SINDICATOS UGT - Madrid - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, presenta este jueves las prioridades económicas y sociales del sindicato de cara al nuevo año, en un momento en que está en curso la negociación del salario mínimo para 2026.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SEGURIDAD VIAL - Madrid - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presenta el balance de siniestralidad vial del año 2025 que recoge las cifras provisionales de accidentes de tráfico en vías interurbanas y fallecidos en el momento del siniestro o en las 24 horas posteriores entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PREMIOS PERIODISMO - Madrid - La reina preside la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de 'El Mundo', que este año han recaído en Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y Laurent Richard, presidente del consorcio periodístico Forbidden Stories.

(Vídeo) (Foto)

ANIMALES COMPAÑÍA - Huelva - Ni un gato ni un perro, un vecino de Lepe (Huelva) tiene como animales de compañía a dos vacas, un caso casi único en España que se inició cuando hace dos años las salvó del sacrificio recién nacidas. Hoy día las tiene dada de alta como cualquier mascota y conviven con él en su finca de la localidad onubense.

(Vídeo) (Foto)

BALONCESTO EUROLIGA REAL MADRID-MACCABI TEL AVIV – Madrid – La secretaria general de Podemos y diputada, Ione Belarra, y la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, asisten a la concentración 'Por genocida, fuera Israel del baloncesto', convocada con motivo de la celebración del partido entre el Real Madrid y el equipo israelí Maccabi Tel Aviv, que se disputa a puerta cerrada en el Movistar Arena.

(Vídeo) (Foto)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Infobae

Irene Montero rechaza mandar tropas a Ucrania para ser "la seguridad privada" de Trump

Infobae

El Ayuntamiento de Badalona dice que el sintecho fallecido rechazó un plan de seguimiento

Infobae

Sumar apoyaría el envío de tropas a Ucrania "siempre bajo un mandato" de la ONU o la OSCE

Infobae

Concentración en Málaga contra "la agresión imperialista" a Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey