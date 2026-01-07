Espana agencias

Jueves 8 de enero de 2026 (20.30 GMT)

Madrid, 7 ene (EFE).-

Gaza.- Desde una Gaza asolada, el médico español David Noguera de Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene la esperanza y confía en que Israel no expulsará de la Franja a 37 ONG internacionales, incluyendo la suya, ya que en caso contrario advierte de que "habrá más sufrimiento" y "se dispararán" las muertes de palestinos que hasta ahora se podían evitar.

Labuan Bajo (Indonesia).- Los equipos de rescate indonesios retoman la búsqueda del niño español de 10 años aún desaparecido tras naufragar el barco en el que iba con su familia en aguas de Komodo a finales de diciembre, con tres fallecidos y dos supervivientes, y después de que ayer se extendiera el operativo hasta el viernes.

París.- El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige a los embajadores franceses, reunidos esta semana en París, para definir sus prioridades diplomáticas para 2026.

Yeda (Arabia Saudí).- Rueda de prensa posterior a la primera semifinal entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Ciudad del Vaticano.- El Vaticano explica en rueda de prensa los resultados del consistorio extraordinario de cardenales de todo el mundo convocado por primera vez por el papa León XIV para abordar temas de importancia para la iglesia.

Nueva Delhi.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) presenta este jueves en Nueva Delhi su informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2026.

Buenos Aires.- La venezolana María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo -detenido desde hace más de un año en Caracas-, dijo en una entrevista con EFE que tras la intervención de Estados Unidos, Venezuela "está en manos de personas mucho peores que Nicolás Maduro" y pidió al presidente Javier Milei que modere el discurso contra el país caribeño para facilitar la liberación del padre de su hijo.

Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabeza una ceremonia para conmemorar el tercer aniversario del violento asalto a las sedes de los tres poderes, en Brasilia, perpetrada por simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro, en prisión por golpismo.

Nueva York.- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes comparece en la corte federal para el Distrito Este de Nueva York, que fue pospuesta el 19 de noviembre, en la que se conocerá si se declara culpable, tasa meses de negociación con la Fiscalía o si irá a juicio.

Miami.- Los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman realizarán una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional para mejorar el suministro de energía solar. Será la primera caminata de Cardman y la décima de Fincke, con la que iguala un récord de la NASA.

Montevideo.- Las leyendas de Uruguay y Argentina presentan en una conferencia de prensa el encuentro amistoso de fútbol playa que disputarán el 9 de enero en la ciudad de Punta del Estey que contará con la presencia de exjugadores como Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín y Ezequiel Lavezzi.

