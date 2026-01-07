Espana agencias

Irene Montero rechaza mandar tropas a Ucrania para ser "la seguridad privada" de Trump

Guardar

Madrid, 7 ene (EFE).- La eurodiputada española de Podemos (izquierdas) Irene Montero rechazó este miércoles la posibilidad de que España envíe tropas a Ucrania en una eventual misión de paz en la guerra que desató Rusia en 2022, porque supondría "enviar a nuestros hijos" para ser "la seguridad privada de las inversiones y de los negocios" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Montero lo dijo en Madrid, donde arropó este miércoles a Iván Cepeda, candidato en las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición de Gustavo Petro, en un acto celebrado ante una nutrida multitud de colombianos residentes en España.

Después de que el Gobiernol haya abierto la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano, Montero censuró que Rusia y Donald Trump "se vayan a repartir Ucrania como si fuese una tarta".

"Y lo que Europa y el Gobierno de España quieren hacer" ante ello es, sostuvo, "enviar a nuestros hijos a que sean la seguridad privada de las inversiones y de los negocios de Donald Trump".

Además de sentenciar que para ello le tendrán que pedir el voto "a la derecha amiga de Donald Trump en España", en alusión velada a Vox, la eurodiputada defendió que España es un país "de paz".

Recordó, en este sentido, las protestas que hubo contra el Gobierno del conservador José María Aznar en 2003 por la participación de España en la guerra de Irak y resaltó que nuestro país no quiere "más guerras por petróleo".

A su juicio, el país tampoco quiere "intervenciones militares por dinero y por los negocios de los estadounidenses".

"Que envíen ellos a la guerra a sus hijos", zanjó Montero, al tiempo que volvió a pedir la salida de España de la OTAN para "aislar internacionalmente" a Trump, un "tirano que se cree el dueño del mundo".

A su llegada al evento protagonizado por Iván Cepeda, Montero dijo acudir para apoyar al candidato de Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro, "en un momento muy importante para el mundo", en el que Colombia "está representando la alternativa" al encarnar "la posibilidad de que otro mundo diferente al de Trump, diferente al de los que se creen los dueños del mundo, es posible"

"Un mundo en el que se reducen las desigualdades y en el que la humanidad, toda, puede estar bajo resguardo con gobiernos y con instituciones que les protegen. Eso es lo que representa la candidatura de Iván Cepeda", ensalzó la eurodiputada y exministra de Igualdad de España.

Denunció también que Colombia está "bajo amenaza" de Trump y advirtió de que el país gobernado por Gustavo Petro, así como Cuba y Groenlandia, una isla ártica de Dinamarca, "pueden ser las siguientes después de haber intervenido militarmente de forma ilegal en Venezuela y de haber secuestrado a su presidente", Nicolás Maduro. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perú busca que el sector privado "asuma riesgos del manejo" de Petroperú sin privatización

El gobierno peruano impulsa una reforma en la petrolera estatal para involucrar a empresas externas en la gestión y proteger fondos públicos, descartando totalmente su transferencia privada, tras pérdidas millonarias y una crisis financiera persistente

Infobae

Zegona paga su préstamo a Vodafone con un dividendo especial y reduce su capital un 69 %

La compañía británica salda una deuda de 900 millones con la multinacional mediante una pagá extraordinaria de 1.400 millones y prevé eliminar 523 millones de títulos preferentes, lo que transforma su estructura accionarial de forma significativa

Infobae

Trump planea prohibir que grandes inversores institucionales compren casas unifamiliares

El mandatario estadounidense anuncia acciones para impedir adquisiciones masivas de viviendas por parte de firmas financieras en respuesta a la creciente inaccesibilidad a la vivienda, medida que generó pérdidas bursátiles inmediatas en corporaciones como Blackstone y Invitation Homes

Infobae

Ábalos pide citar en su juicio como testigos a Armengol y los ministros Torres y Marlaska

Infobae

La petrolera estatal venezolana PDVSA confirma la negociación para vender crudo a EEUU

Estados Unidos negocia directamente con funcionarios venezolanos la compra de millones de barriles de petróleo retenidos por sanciones, mientras la Casa Blanca confirma el control sobre los ingresos y actividades comerciales derivados de este acuerdo excepcional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El líder de ‘Los Tiguerones’

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

Alvise Pérez apuesta por presentarse a las elecciones de Aragón tras renunciar a hacerlo en Extremadura: los cálculos electorales que hay detrás

La DGT alimenta la desconfianza en las balizas V16: un fallo deja expuestas en internet las ubicaciones reales de conductores con incidencias en carretera

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

La tarifa de la luz en España para este 8 de enero

Carlos Melio, abogado, sobre la baja médica: “No debes cometer estos tres errores si no quieres perder tu trabajo”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona endosa ‘una manita’ al Athletic y sella su billete para la final de la Supercopa de España

Ilia Topuria se reencuentra con su exmujer, Giorgina Uzcategui, en el Juzgado y se niega a que viaje a Miami con su hija: “Esoy tranquilo”

El vigente campeón del Giro de Italia, Simon Yates, anuncia su retirada del ciclismo a los 33 años

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey