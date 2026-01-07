Irene Montero rechaza mandar tropas a Ucrania para ser "la seguridad privada" de Trump

Madrid, 7 ene (EFE).- La eurodiputada española de Podemos (izquierdas) Irene Montero rechazó este miércoles la posibilidad de que España envíe tropas a Ucrania en una eventual misión de paz en la guerra que desató Rusia en 2022, porque supondría "enviar a nuestros hijos" para ser "la seguridad privada de las inversiones y de los negocios" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Montero lo dijo en Madrid, donde arropó este miércoles a Iván Cepeda, candidato en las elecciones presidenciales de Colombia por la coalición de Gustavo Petro, en un acto celebrado ante una nutrida multitud de colombianos residentes en España.

Después de que el Gobiernol haya abierto la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano, Montero censuró que Rusia y Donald Trump "se vayan a repartir Ucrania como si fuese una tarta".

"Y lo que Europa y el Gobierno de España quieren hacer" ante ello es, sostuvo, "enviar a nuestros hijos a que sean la seguridad privada de las inversiones y de los negocios de Donald Trump".

Además de sentenciar que para ello le tendrán que pedir el voto "a la derecha amiga de Donald Trump en España", en alusión velada a Vox, la eurodiputada defendió que España es un país "de paz".

Recordó, en este sentido, las protestas que hubo contra el Gobierno del conservador José María Aznar en 2003 por la participación de España en la guerra de Irak y resaltó que nuestro país no quiere "más guerras por petróleo".

A su juicio, el país tampoco quiere "intervenciones militares por dinero y por los negocios de los estadounidenses".

"Que envíen ellos a la guerra a sus hijos", zanjó Montero, al tiempo que volvió a pedir la salida de España de la OTAN para "aislar internacionalmente" a Trump, un "tirano que se cree el dueño del mundo".

A su llegada al evento protagonizado por Iván Cepeda, Montero dijo acudir para apoyar al candidato de Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro, "en un momento muy importante para el mundo", en el que Colombia "está representando la alternativa" al encarnar "la posibilidad de que otro mundo diferente al de Trump, diferente al de los que se creen los dueños del mundo, es posible"

"Un mundo en el que se reducen las desigualdades y en el que la humanidad, toda, puede estar bajo resguardo con gobiernos y con instituciones que les protegen. Eso es lo que representa la candidatura de Iván Cepeda", ensalzó la eurodiputada y exministra de Igualdad de España.

Denunció también que Colombia está "bajo amenaza" de Trump y advirtió de que el país gobernado por Gustavo Petro, así como Cuba y Groenlandia, una isla ártica de Dinamarca, "pueden ser las siguientes después de haber intervenido militarmente de forma ilegal en Venezuela y de haber secuestrado a su presidente", Nicolás Maduro. EFE

(vídeo)