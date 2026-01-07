3-0. Igor Thiago aguanta el pulso a Haaland

Londres, 7 ene (EFE).- Igor Thiago, con un doblete, dio el triunfo al Brentford contra el Sunderland (3-0) y aguanta el pulso por la Bota de Oro con Erling Haaland; el brasileño suma 16 tantos, mientras que el noruego acumula veinte.

Thiago, que marcó tres el fin de semana contra el Brentford, continuó con su olfato goleador afinado al anotar otros dos tantos frente a un Sunderland que falló un penalti 'a lo Panenka' por medio de Enzo Le Fee.

El delantero brasileño, gran revelación de la temporada, abrió el marcador a la media hora al recibir un balón en profundidad de Vitaly Janelt y definir de forma exquisita. Amagó con disparar con la diestra, arrastró el balón para regatear al portero del Sunderland y remachó a puerta vacía.

Ya en la segunda mitad, el Brentford puso en peligro la victoria cuando Brian Brobbey derribó a Kristoffer Aje en un claro penalti en el que se confió en el disparo Le Fee. El francés trató de engañar a Kelleher tirando 'a lo Panenka', pero este le adivinó la intención, se quedó parado y evitó el empate.

Cinco minutos después del fallo de Le Fee, el Brentford sentenció por medio de Thiago. El Sunderland perdió la pelota en tres cuartos y en el primer intento Kevin Schade se estrelló en el larguero. En la continuación de la jugada, el alemán recibió la pelota en el segundo palo y se la dejó de cabeza a Thiago, que giró el cuello lo justo para acomodar la bola a la red.

Antes del final del partido, el Brentford hizo un tercero, por medio de Yegor Yarmolyuk, y tuvo otro disparo al palo de Mikkel Damsgaard, que pudo ser el cuarto.

Con esta victoria, el Brentford se marcha hasta la quinta posición con 33 puntos, a uno de la zona de Liga de Campeones, mientras que el Sunderland acumula cinco encuentros sin ganar y cae hasta la octava plaza con treinta unidades. EFE