2-2. Pedro amarga a De Gea

Roma, 7 ene (EFE).- El español Pedro Rodríguez, delantero del Lazio, arruinó este miércoles desde los once metros el buen trabajo de su compatriota David De Gea, meta y capitán del Fiorentina, con un penalti en el minuto 95 que significó el empate en el Estadio Olímpico de Roma.

Cuando parecía que la 'Fiore' remontaba el vuelo, cuando pareció rozar el tercer triunfo de su negra temporada con una gran remontada en la capital italiana, apareció el veterano Pedro Rodríguez, que dejará el Lazio a final de temporada, para salvar a los suyos de la derrota una vez más en una temporada también muy complicada para los de Maurizio Sarri, ahora ya sin el argentino 'Taty' Castellanos (West Ham) y con el galo Mateo Guendouzi en la rampa de salida a Turquía.

Duelo totalmente abierto el que se disputó en Roma. La 'Fiore', hasta hace unas semanas colista de la tabla, tiene ya en su bolsillo dos victorias y algo de confianza. No es el equipo indefenso de aquellos días. El Lazio, ahogado por un mercado estival inexistente y por salidas importantes en el presente invernal, pierde esencia por momentos.

Se adelantó el combinado capitolino en su casa con el gol de Danilo Cataldi, rematador de una preciosa jugada colectiva dentro del área en el minuto 52. No tardó nada en responder el combinado 'Viola' con el tanto del alemán Robin Gosens. Ahí la 'Fiore' empezó a carburar, a sentirse por primera vez en la temporada un igual ante un equipo con nombre en la temporada.

Hasta que en tramo final, una internada del islandés Albert Gudmundsson acabó en penalti cometido por el español Mario Gila, polémico por lo liviano del contacto. Hace apenas una semana, el Lazio emitió un comunicado oficial cargando contra el colectivo arbitral por decisiones que entiende erróneas y que cayeron en su contra perjudicando al club.

Revisado por el VAR, el penalti que convirtió el propio Gudmundsson pareció dar aire a la 'Fiore' y hundir un poco al Lazio. Pero en la última jugada del duelo, Comuzzo agarró a Zaccagni y el colegiado señaló la pena máxima. En el duelo español entre Pedro y De Gea, el canario campeón del mundo salió ganando para salvar un empate que, en realidad, pese a que sepa a poco, sirve algo más a una 'Fiore' muy necesitada de puntos.

En los otros dos partidos de la jornada, el Inter superó al Parma (0-2) y el Udinese al Torino (1-2). EFE

