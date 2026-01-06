Espana agencias

Sánchez se reunirá con los grupos del Congreso para abordar la contribución de España cuando se logre la paz en Ucrania

Pedro Sánchez planea dialogar con representantes parlamentarios la próxima semana, tras su cita en París, con el propósito de definir cómo apoyará el Gobierno español la reconstrucción y recuperación económica de Ucrania tras el cese de hostilidades

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su intención de convocar a la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso a partir del lunes siguiente, para definir la postura que adoptará España respecto a la reconstrucción y recuperación económica de Ucrania tras el eventual cese de la guerra. Durante una rueda de prensa realizada en París, después de la reunión de la Coalición de Voluntarios, Sánchez explicó que estos encuentros servirán para acordar de manera conjunta cómo debe contribuir España una vez que se alcance la paz en territorio ucraniano, según consignó el medio original.

De acuerdo con la información difundida por la prensa en la capital francesa, Sánchez subrayó en esa comparecencia que el Gobierno español ha respaldado desde el inicio el acceso de Ucrania a la Unión Europea. Además, ratificó el compromiso del Ejecutivo en continuar colaborando para este objetivo, tanto con el propio país ucraniano como con la Comisión Europea, según reportó la fuente. El mandatario enfatizó que la ayuda institucional se orientará no solo al ámbito político sino también a las medidas necesarias para restablecer y fortalecer la economía ucraniana luego de una eventual paz.

Durante la cita en París, Sánchez señaló que la agenda de la Coalición de Voluntarios giró en torno a la preparación de medidas de seguridad que deberán aplicarse en Ucrania en un escenario de alto al fuego. De acuerdo con lo indicado en la rueda de prensa, entre los temas principales se destacó el diseño de estrategias para la reconstrucción de infraestructuras destruidas y la reactivación económica del país, tareas que contarán con el respaldo de la Unión Europea, Estados Unidos y otras naciones colaboradoras. “Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz”, afirmó Sánchez en declaraciones recogidas por el medio presente en París.

El plan de encuentros con los representantes parlamentarios, revelado tras la reunión internacional, se configura como un paso previo para definir de forma consensuada el área y el alcance de la ayuda española en Ucrania. Según detalló la cobertura mediática, el objetivo es alinear a las principales fuerzas políticas españolas respecto al papel que desempeñará España en la fase de reconstrucción y de relanzamiento económico posterior al conflicto.

La Coalición de Voluntarios, reunida en París, debatió sobre los instrumentos financieros y logísticos que podrían activar una vez finalicen las hostilidades. Según la información obtenida, los participantes consideran que la implicación internacional será esencial para garantizar la seguridad y el desarrollo de Ucrania en el contexto post-bélico, incluyendo fondos, programas de préstamos, incentivos para el sector privado y mecanismos destinados a reactivar el tejido productivo.

En sus declaraciones, Sánchez hizo mención constante al papel de la Unión Europea y destacó que España mantendrá su implicación tanto en el marco de los compromisos bilaterales como en la acción colectiva europea. El presidente reiteró la disposición del Gobierno a buscar acuerdos internos que permitan a España contribuir de manera eficaz a los esfuerzos por la recuperación de Ucrania, en coordinación con los socios internacionales, según recogió la fuente original.

En la ronda de cuestiones ante la prensa, el jefe del Ejecutivo defendió la importancia de que la futura ayuda a Ucrania comprenda tanto la reconstrucción de infraestructuras dañadas como la generación de condiciones favorables para la prosperidad económica de ese país a largo plazo. Además, insistió en que el paquete de apoyos preparado por la comunidad internacional incluye una variedad de medidas adaptadas al contexto nacional ucraniano, como préstamos, incentivos fiscales y asistencia técnica, además de acciones orientadas a reforzar el proceso de integración ucraniana en la Unión Europea.

Finalmente, según el detalle ofrecido en París, los contactos entre el Gobierno y los grupos parlamentarios en Madrid aspiran a consolidar una posición nacional compartida y establecer prioridades ante el proceso de reconstrucción, una vez que la situación bélica permita avanzar hacia un escenario de paz en Ucrania.

