Talgo firma un contrato de mantenimiento en Uzbekistán por 80 millones de euros

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El constructor ferroviario Talgo ha firmado un contrato de mantenimiento de la flota de alta velocidad en Uzbekistán, donde está presente desde 2009, por 80 millones de euros por 10 años.

Según ha informado este viernes la compañía en un comunicado, el contrato de mantenimiento integral se extiende a la flota de seis trenes Talgo 250, que actualmente operan en aquel país a través de la empresa pública de ferrocarriles de Uzbekistán, UTY.

Es, dice la compañía española, su mayor contrato de mantenimiento en Uzbekistán, tras más de 15 años de varios acuerdos sucesivos, que han permitido consolidar la presencia de la tecnología ferroviaria española de alta velocidad en Asia Central.

Los Talgo 250 operan a una velocidad comercial máxima de 230 km/h, aunque están diseñados para alcanzar los 275 km/h.

Talgo comenzó a trabajar en Uzbekistán en 2009, con dos trenes 250 de nueve coches cada uno, que entraron en servicio en 2011, año en el que se firmó un segundo contrato para dos unidades adicionales de once coches, operativas desde 2017.

En 2019, UTY amplió la flota con otros dos trenes Talgo 250 de once coches cada uno y cuatro coches adicionales para elevar a once los coches de los dos trenes del primer contrato, que comenzaron a circular en 2021.

Los trenes Talgo 250 en Uzbekistán operan como la Serie 130 y 730 en España que prestan servicio Alvia, con una tecnología de pendulación natural, que permite aumentar la velocidad en curvas gracias a la inclinación de las cajas.

A diferencia de los modelos españoles, en Uzbekistán no requieren cambio de ancho, ya que operan sobre el ancho fijo ruso de 1.520 mm.

Talgo tiene presencia, además de en España y Uzbekistán, en Alemania, Dinamarca, Kazajistán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos.EFECOM

