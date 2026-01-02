Espana agencias

Samsung busca reforzar capacidades de IA y destaca sus nuevos chips tras beneficios récord

Seúl, 2 ene (EFECOM).- El conglomerado tecnológico Samsung buscará reforzar su capacidad en inteligencia artificial (IA), afirmó este viernes su codirector general Jun Young-hyun tras un beneficio trimestral récord entre julio y septiembre, antes de destacar la buena acogida de su nueva generación de chips de memoria HBM.

"Samsung Electronics es la única empresa de semiconductores del mundo capaz de ofrecer una solución integral", dijo Jun en un discurso de Año Nuevo, una "fortaleza" que utilizará para "responder a la demanda sin precedentes de semiconductores de IA y, junto con nuestros clientes, liderar la era de la IA".

Paralelamente a las declaraciones del vicepresidente y responsable de la división Device Solutions (DS), encargada del negocio clave de semiconductores, Samsung Electronics se disparó un 5 % en la bolsa de Seúl hacia la 13:30 hora local (4:30 GMT), por encima del 1,56 % que registraba el principal indicador del parqué surcoreano, el Kospi.

Jun afirmó además que su nueva memoria de alto ancho de banda HBM4 "ha demostrado su clara competitividad" y ganado "elogios de los clientes".

"Debemos recuperar nuestra competitividad tecnológica fundamental en materia de memoria", dijo Jun, tras un año en el que Samsung se vio desbancado en el liderazgo del mercado por la surcoreana SK Hynix, un proveedor clave para la firma estadounidense Nvidia.

Pese a la pérdida de liderazgo, el conglomerado tecnológico anotó entre julio y septiembre su mayor beneficio operativo trimestral hasta la fecha, de 12,2 billones de wones (unos 8.570 millones de dólares o 7.380 millones de euros), gracias al buen desempeño de su negocio de semiconductores en medio del auge de la inteligencia artificial. EFECOM

