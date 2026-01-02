Espana agencias

La compañía danesa Ørsted demanda de nuevo a EEUU por paralizar un proyecto eólico marino

Guardar

Copenhague, 2 ene (EFECOM).- La multinacional energética danesa Ørsted anunció este viernes que ha presentado una nueva demanda contra el Gobierno de EE.UU. para que revoque la orden de paralizar la construcción del parque eólico marino Revolution Wind, en la costa este estadounidense.

La querella ha sido interpuesta por la sociedad de riesgos del mismo nombre que el parque -en la que participa un consorcio liderado por Skyborn Renewables- ante un tribunal de distrito de Columbia (EE.UU.), después de que el Gobierno suspendiese el pasado día 22 el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina.

Revolution Wind ya había sido paralizado en agosto pasado por orden gubernamental, lo que provocó una demanda inicial y que el tribunal de Columbia le garantizase un mes después el levantamiento temporal del cese de las obras.

El consorcio ha presentado ahora una demanda suplementaria, a la que seguirá una moción para una orden preliminar.

"Mientras Revolution Wind sigue buscando trabajar de forma constructiva con la Administración y otras partes interesadas hacia una resolución rápida y duradera de este asunto, cree que la suspensión del arrendamiento viola la ley aplicable", consta en un comunicado difundido por Ørsted.

La multinacional danesa recuerda que, al igual que con la orden gubernamental de agosto, la del pasado día 22 le causa un daño "sustancial" y resalta que Revolution Wind cuenta con todos los permisos requeridos desde 2023 y que se cerró un acuerdo con el Departamento de Defensa para mitigar el posible impacto del proyecto a la seguridad nacional.

La suspensión dictada hace dos semanas por el Departamento del Interior aludía a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra "en informes clasificados recientemente elaborados", sin especificar.

Revolution Wind ha sido completado ya al 87 % y esperaba empezar a generar electricidad en enero de este año para más de 350.000 hogares, así como para centros de datos, los próximos veinte años.

La multinacional danesa informó de que sigue evaluando "todas las opciones" respecto al proyecto eólico marino Sunrise Wind, en el que también participa.

Sunrise Wind es otro de los cinco proyectos suspendidos por la Administración estadounidense, entre los que también figura el Vineyard Wind 1, que impulsa la española Iberdrola.

La decisión de las autoridades estadounidenses, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este.

Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y que esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.

Desde que regresó al poder hace un año, el presidente Donald Trump ha expresado repetidamente su contrariedad con la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gobierno invertirá más de 3.100 millones en Corredor Atlántico en 2026, igual que en 2025

Infobae

La Bolsa española inicia 2026 con una leve caída del 0,06 %

Infobae

El delegado del Gobierno en Madrid envía su pésame a las familias de los tres fallecidos en Carabanchel

Tres personas murieron tras un incendio en una vivienda de la calle Moreno, mientras los servicios de emergencia lograron rescatar a otros dos vecinos ilesos; las autoridades investigan las causas, informó Europa Press citando a fuentes oficiales

Infobae

Alemania mantiene niveles de empleo récord con unos 46 millones de trabajadores en 2025

Infobae

Los turistas extranjeros gastaron hasta noviembre 126.707 millones, igual que en todo 2024

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión de combate europeo

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”