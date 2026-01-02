Espana agencias

La actividad industrial en España cayó en diciembre por primera vez en ocho meses

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La actividad industrial en España bajó en diciembre por primera vez en ocho meses, debido a las caídas de la producción y de los nuevos pedidos, un contexto "de debilitamiento de la demanda" en el que se ha producido el mayor descenso mensual del empleo en dos años.

El índice PMI de actividad del sector manufacturero español del Hamburg Commercial Bank (HCOB), elaborado por S&P Global y publicado este viernes, marcó 49,6 puntos en diciembre, inferior a los 51,5 de noviembre y por debajo de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción.

La caída del índice en diciembre estuvo relacionada con los declives simultáneos de la producción y de los nuevos pedidos, las primeras caídas de este tipo desde abril y mayo, respectivamente, mientras que las empresas encuestadas informaron de que la demanda se deterioró especialmente en el caso de los clientes internacionales.

Los encuestados también apuntaron a la competencia de precios como un factor que lastró el volumen de ventas, mientras que los retrasos en la cadena de suministros siguieron siendo evidentes, ya que los plazos medios de entrega de los insumos aumentaron en su mayor grado desde finales de 2024.

Respecto a los niveles de empleo, se registraron pérdidas por cuarto mes consecutivo, con un ritmo de contracción "sólido" y "el más fuerte registrado por el estudio en dos años".

A pesar de este contexto, las empresas se mostraron positivas respecto a las perspectivas, ya que la confianza en general mejoró hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo de 2024 por la "esperanza de un repunte de la demanda del mercado durante los próximos doce meses, lo que debería impulsar las ventas".

Según el economista júnior del Hamburg Commercial Bank, Jonas Feldhusen, "a pesar de este retroceso, la industria española se mantiene más resiliente que sus homólogos alemanes o franceses, aunque la última tendencia suscita cierta preocupación". EFECOM

