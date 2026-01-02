Espana agencias

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Sant Joan Despí (Barcelona), 2 ene (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se ha mostrado favorable a reforzar la línea defensiva en el actual mercado de invierno, si bien ha precisado que "debería ser" una operación "que tenga sentido.

"Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más", ha opinado Flick en la rueda de prensa previa al derbi liguero de este sábado contra el Espanyol.

El técnico alemán cuenta actualmente con cinco zagueros del primer equipo -Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Eric García y Balde- debido a las bajas del central Andreas Christensen, que antes del parón de navidad sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y de Ronald Araujo, que arrastra problemas de salud mental.

Por ello, aboga por realizar un fichaje, si bien ha precisado que "no será fácil" en el mercado de invierno. "Confío en que seremos capaces de acometer algo, pero debería ser algo que tenga sentido", ha puntualizado. EFE

