El grupo Chery aspira a superar en 2026 los 35.000 vehículos vendidos, con Omoda y Jaecoo

Madrid, 2 ene (EFECOM).- Las marcas chinas de coches Omoda y Jaecoo, pertenecientes al grupo Chery, aspiran a superar los 35.000 ventas de vehículos durante 2026, tras alcanzar las 23.697 matriculaciones en 2025, el primer ejercicio al completo del grupo en España.

Así lo ha destacado en una rueda de prensa el vicepresidente de Omoda & Jaecoo en España y Portugal, Francesco Colonnese, quien ha subrayado que la ambición del grupo es crecer hasta obtener un 3 % de cuota de mercado en 2026, por el 2,1 % logrado este pasado año.

Omoda, que desembarcó en España en febrero de 2024, ha alcanzado las 13.965 matriculaciones (más de 9.000 de ellas con el Omoda 5) este pasado año, mientras que Jaecoo, que llegó en septiembre de 2024, ha sumado 9.732 matriculaciones.

Para 2026, la compañía planea lanzar en este primer cuatrimestre el Omoda 7 SHS y el Jaecoo 8 SHS, con cinco o siete plazas en función de la necesidad del cliente, ambos electrificados con una autonomía superior a los 90 kilómetros.

El grupo Chery aspiraba a facturar este 2025 unos 700 millones de euros en España y su vicepresidente ha comentado que pese a no tener todavía los datos finales de facturación, si no han llegado a ese objetivo, estarán "muy cerca".

Asimismo, respecto a la previsión de crecimiento, ha subrayado que la idea del grupo es "seguir creciendo de manera sana y sostenible", sobre todo con la irrupción de los electrificados, y ha comentado que el objetivo del grupo es superar las 35.000 unidades vendidas.

Durante este año, el 73 % de las 23.697 ventas han sido a particulares, mientras que un 16 % se han realizado a empresas y el 11 % a empresas de alquileres de vehículos.

El grupo ha creado una red de concesionarios con cien puntos, una central de recambios en Azuqueca de Henares (Guadalajara) y un centro de distribución en Autoterminal Barcelona. EFECOM