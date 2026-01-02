El crédito a familias sube un 4,26 % en noviembre, el mayor avance desde diciembre de 2008

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El crédito concedido a las familias creció un 4,26 % en noviembre con respecto a un año antes, hasta los 723.660 millones de euros, lo que supone su mayor avance interanual desde diciembre de 2008, gracias a que la financiación al consumo aumentó un 12,56 %, hasta los 114.673 millones.

El crédito al consumo no crecía a ese ritmo desde octubre de 2019, antes de que estallara la pandemia del coronavirus.

La cartera del crédito a las familias incluye también la financiación destinada a vivienda, entre ella las hipotecas, que creció en noviembre un 3,45 % interanual, hasta los 514.897 millones de euros.

En comparación con octubre, el crédito total a las familias, incluyendo tanto consumo como hipotecas, aumentó un 2,05 %, según los datos publicados este viernes por el Banco de España.

Por su parte, la financiación a empresas aumentó en noviembre un 0,6 % en tasa interanual, hasta los 949.195 millones de euros, si bien disminuyó un 0,06 % respecto a octubre. EFECOM