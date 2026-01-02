El base Xavier Castañeda, cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

Málaga, 2 ene (EFE).- El base estadounidense con pasaporte bosnio del Unicaja Xavier Castañeda jugara cedido en el Morabanc Andorra hasta el final de temporada tras su fallida incorporación de hace unos días al Hiopos Lleida, que rompió el acuerdo al no haber pasado el reconocimiento médico, informó el club malagueño.

El jugador tiene 25 años, mide 1,84 metros y ya se encuentra en Andorra, donde esta mañana ha superado el reconocimiento médico y se va a incorporar inmediatamente a los entrenamientos del equipo que dirige el excajista Joan Plaza.

Castañeda, nacido en Chicago e internacional con la selección de Bosnia, ha disputado 14 partidos con el Unicaja en cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur.

Su mejor partido fue en el Martín Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias con un 16 de valoración. EFE

jrl/cb/jpd