Espana agencias

El base Xavier Castañeda, cedido al MoraBanc Andorra hasta final de temporada

Guardar

Málaga, 2 ene (EFE).- El base estadounidense con pasaporte bosnio del Unicaja Xavier Castañeda jugara cedido en el Morabanc Andorra hasta el final de temporada tras su fallida incorporación de hace unos días al Hiopos Lleida, que rompió el acuerdo al no haber pasado el reconocimiento médico, informó el club malagueño.

El jugador tiene 25 años, mide 1,84 metros y ya se encuentra en Andorra, donde esta mañana ha superado el reconocimiento médico y se va a incorporar inmediatamente a los entrenamientos del equipo que dirige el excajista Joan Plaza.

Castañeda, nacido en Chicago e internacional con la selección de Bosnia, ha disputado 14 partidos con el Unicaja en cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur.

Su mejor partido fue en el Martín Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias con un 16 de valoración. EFE

jrl/cb/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Oporto de Samu busca cerrar la primera vuelta invicto ante el Santa Clara

Infobae

El Ángel Ximénez destituye a Paco Bustos tras seis temporadas y media en el banquillo

Infobae

Lamine Yamal se entrena con normalidad antes del derbi

Infobae

El catalán García Verdura dirigirá el Barcelona-Espanyol

Infobae

Ania, sobre el Burgos: "Es uno de los equipos más difíciles de la categoría"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Si conduces así pensando que

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”