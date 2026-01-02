El Ángel Ximénez destituye a Paco Bustos tras seis temporadas y media en el banquillo

Córdoba, 2 ene (EFE).- El Cajasol Ángel Ximénez ha decidido este viernes destituir a su entrenador, Paco Bustos, poniendo fin a una etapa de seis temporadas y media al frente del equipo debido a la crisis de resultados que ha marcado el final de la primera vuelta de la Liga Asobal.

La directiva del club pontanés ha comunicado la decisión al técnico cordobés tras encadenar seis derrotas consecutivas en la competición doméstica, una racha negativa culminada con la mala imagen ofrecida en el último encuentro del año ante el Cangas (28-34).

Bustos, que llegó a la entidad en el verano de 2019 en sustitución de Julián Ruiz, abandona el cargo como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club en la máxima categoría (188), presentando un balance estadístico de 74 victorias, 14 empates y 100 derrotas.

Bajo su dirección técnica, el cuadro de Puente Genil logró su mejor clasificación histórica con tres octavos puestos en la Asobal, alcanzó las semifinales de la Copa del Rey en 2022 y consolidó su dominio regional con la conquista de cinco títulos de la Copa de Andalucía.

El equipo, que había firmado un arranque de temporada positivo, situándose con diez puntos en la zona media, sufrió un desplome en el último mes de competición perdiendo ante rivales directos por la permanencia como el Villa de Aranda o el propio Cangas.

La entidad trabaja ya en la contratación de un nuevo entrenador que pueda incorporarse a la disciplina del equipo el próximo 8 de enero, fecha fijada para el regreso a los entrenamientos tras el parón invernal, disponiendo así de un mes para preparar la reanudación liguera ante el Granollers. EFE

