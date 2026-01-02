Espana agencias

Condenado a casi 3 años por patronear una patera con 14 migrantes y en peligro de hundirse

Alicante, 2 ene (EFE).- Un hombre de nacionalidad argelina ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a dos años y nueve meses de prisión por patronear una embarcación tipo patera que trataba de trasladar de manera irregular a 14 migrantes compatriotas hasta España, exponiéndolos a un alto riesgo por el peligro de hundimiento de la embarcación.

La travesía se inició alrededor de las 22:00 horas del 9 de mayo de 2025 desde la costa de Mostagenem, en Argelia y, según la sentencia dictada por un tribunal de la Sección Primera, viajaban 14 ocupantes que habían pagado el equivalente a entre 2.300 y 2.500 euros.

La patera era una barca de fibra de vidrio de 6 metros de eslora propulsada por un motor de 40 caballos que quedó a la deriva a 40 millas de la costa de Alicante hasta que, en torno a las 16:49 horas del 10 de mayo, fue avistada por un velero que dio aviso a Salvamento Marítimo.

Los magistrados apuntan, igualmente, que el procesado no disponía de título habilitante para el manejo de la embarcación y que durante el viaje expuso a los pasajeros a “condiciones calamitosas” y “peligro de hundimiento” porque, como consecuencia del estado del mar, la embarcación quedó expuesta a la entrada de agua que los ocupantes tuvieron que achicar con ayuda de botellas de agua de plástico cortadas.

La embarcación precaria carecía de chalecos salvavidas ni GPS, brújula, bengalas ni silbato para solicitar ayuda en caso de emergencia. De igual modo, apunta que los pasajeros sólo contaban con el agua y comida que portaban, insuficiente para realizar el viaje, y que compartían espacio en la embarcación con 10 garrafas de combustible de 25 litros, de las que solo quedaba la mitad de una de ellas en el momento en el que se produjo su rescate.

El acusado admitió los hechos en el inicio de la celebración del juicio, el pasado 18 de diciembre, y el tribunal acordó la imposición de dos años y nueve meses de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. EFE

