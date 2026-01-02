CNMC analiza riesgo de monopolio en la compra de activos de Trasmediterránea por Balearia

Madrid, 2 ene (EFECOM).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un segundo análisis de las tres operaciones por las que la naviera Baleària adquirirá el control exclusivo de determinados activos de Armas Trasmediterránea, con el fin de comprobar si existe riesgo para la competencia.

En una nota publicada este viernes, el organismo recuerda que ambas empresas operan en el mercado del transporte marítimo regular de carga rodada y pasajeros en las rutas de sur Península–Alborán, sur Península-Estrecho y Península–Canarias.

En la primera fase del análisis, la CNMC identificó posibles riesgos para la competencia en los tres mercados debido a que una vez completadas las operaciones, Baleària se quedaría como la única naviera en varias de las rutas, lo que daría lugar a un monopolio.

Los riesgos se concretan en posibles incrementos de los precios, pérdida de calidad y/o reducción de frecuencias en la ruta sur Península-Alborán (al menos en las rutas sur Península – Melilla y Almería – Nador), así como en Península-Canarias.

Esto último es "especialmente preocupante" en las rutas donde no existen Obligaciones de Servicio Público (OSP), explica la CNMC, ya que en ellas no se establecen tarifas máximas.

No obstante, el organismo considera que este riesgo también se genera en las rutas que sí que cuentan con dichas obligaciones, sobre todo en algunas de las que unen la península y Canarias y el sur de la Península y Melilla.

Adicionalmente, en estas zonas existirían riesgos para las licitaciones, al reducirse de dos a una las navieras que han participado en concursos públicos en los últimos años.

Por zonas, en Alborán, la operación permitiría a Baleària reforzar su posición como principal operador, y en la mayoría de los mercados afectados, quedaría como único prestador, igual que ocurriría en las rutas Península–Canarias.

En el caso del Estrecho, existe además una operación notificada por otra empresa, DFDS, que se está analizando y que afecta al mismo ámbito geográfico que la operación de Baleària en la zona Sur Península–Estrecho.

En la ruta Algeciras–Tánger Med, ambas operaciones se solapan. En caso de ser autorizadas, Armas dejaría de prestar servicio y el número de navieras se reduciría de cuatro a tres, según la nota.

Tras el primer análisis, Balearia presentó compromisos para la zona Península-Canarias, así como su renuncia a la licencia en la ruta Nador-Almería. Sin embargo, la CNMC consideró que dichas medidas requieren de un análisis en mayor profundidad en segunda fase.

Y en el caso concreto del Estrecho, la CNMC estima necesario analizar la modificación completa que se produciría en la estructura del mercado por ambas operaciones.

El paso a segunda fase no prejuzga las conclusiones de la operación, dice la nota, que recuerda que la CNMC podrá pedir más información a los operadores y que tanto la notificante como terceros interesados podrán presentar alegaciones en defensa de sus intereses.

La resolución final podrá autorizar, acordar compromisos, subordinar la operación a condiciones o incluso prohibir la operación de concentración. EFECOM