Bruc refinancia 474 millones para 858 MW en operación y 650 MW en almacenamiento

Madrid, 2 ene (EFECOM).- El grupo de energías renovables Bruc ha refinanciado 474 millones de euros para 858 megavatios (MW) de plantas solares en operación en España y 650 MW en almacenamiento.

La compañía, fundada por el empresario Juan Béjar y participada por OPTrust y USS, ha sellado este préstamo verde con BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo, según ha apuntado en un comunicado.

Estos recursos serán destinados a la refinanciación de la deuda existente de 858 MW de plantas de generación solar fotovoltaica que Bruc tiene en operación en las comunidades de Andalucía, Aragón y Extremadura.

Los activos incluidos en esta financiación forman parte de la sociedad participada por Bruc Energy (51 %) e Interogo (49 %).

Además de refinanciar la deuda existente, integra estructuralmente los Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS) como una palanca dentro del plan de negocio a largo plazo de la empresa.

Bruc ha apuntado que la participación de entidades financieras valida la estrategia integrada de energía solar y almacenamiento del grupo, la calidad de sus activos y su capacidad de gestión y ejecución. Además, establece un modelo de financiación replicable para futuras carteras basadas en Bess en España. EFECOM