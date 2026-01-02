Espana agencias

Balaídos acoge el duelo goleador entre Borja Iglesias y Hugo Duro

Vigo/Valencia, 2 ene (EFE).- Balaídos acoge el duelo goleador entre Borja Iglesias y Hugo Duro, máximos artilleros de Celta y Valencia, dos equipos cargados de presión en este inicio de 2026, los celestes para no descolgarse de la pelea por Europa y los visitantes para escapar de la zona de descenso.

Con 13 goles en 34 partidos, el delantero del Valencia cerró el pasado año como segundo máximo goleador nacional del campeonato, empatado con Ayoze Pérez.

Hugo Duro firmó su mejor registro en LaLiga. Pieza clave para el técnico Carlos Corberán, el madrileño es el jugador blanquinegro con mayor efectividad en el remate y el segundo futbolista del equipo con más acciones de alto impacto ofensivo (17).

Un gol menos que Hugo Duro firmó Borja Iglesias en los 35 partidos ligueros que disputó durante 2025. El santiagués, por el que suspiró Corberán el pasado verano, es una pieza indiscutible en el puzzle de Claudio Giráldez, que no pudo contar con él ni Pablo Durán en el último partido del pasado año contra el Oviedo.

El empate sin goles en el Carlos Tartiere alejó un poco más al Celta de la sexta plaza, ahora en posesión del Betis, que suma cinco puntos más que el equipo de Giráldez. Su pobre rendimiento en Balaídos -es el tercer peor local de la Liga con 8 puntos en 9 partidos- se vio aliviado por el primer triunfo delante de su afición ante el Athletic. Pero la exigencia es mayor, sobre todo porque el Valencia todavía no ha ganado a domicilio.

Los de Corberán buscarán en Vigo evitar cerrar la primera vuelta sin un solo triunfo lejos de Mestalla, algo que ya le ocurrió el curso pasado. En sus primeras ocho salidas, ha firmado 5 derrotas y 3 empates. Además, solo ha marcado 5 goles y ha encajado 18.

Para el Valencia, después de acabar el año con un empate ante el Mallorca y fuera de la zona de peligro, aunque tan solo por un punto de diferencia, era necesario un respiro mental y físico, un ’borrón y cuenta nueva’.

Así, el Valencia pondrá a prueba de cuánto le ha servido la semana de vacaciones de Navidad y lo trabajado en la vuelta a los entrenamientos en Vigo.

Ni el histórico ni el historial reciente acompañan al Valencia en Balaídos, donde en los últimos diez años ha ganado tres, ha perdido cuatro y ha empatado en tres partidos, aunque el equipo de Carlos Corberán quiere volver a tomar impulso en el año nuevo como ya lo hiciera el pasado.

En Navidades, Corberán cumplió un año al frente del equipo, unos 365 días en los que logró salvar al equipo del descenso con una increíble remontada clasificatoria, pero en los que ha vuelto a la parte baja de la tabla este curso.

En el último mes, el entrenador valencianista ha lamentado que la mejoría en el juego no se tradujera en mejores resultados y en el primer partido del año buscará dar ese paso al frente.

El equipo todavía no ha ganado como visitante esta campaña y ante el Celta buscará la primera victoria a domicilio para evitar acabar la primera vuelta del campeonato sin conocer la victoria lejos de Mestalla, como ya sucediera la pasada campaña.

Aunque Pepelu y Tárrega, dos jugadores asentados en el once, han arrastrado una gripe, ya están recuperados para duelo, pero en el caso del segundo con molestias. Arnaut Danjuma ya está recuperado.

Eray Cömert también ha superado su lesión pero sufre un proceso gripal que le hace ser baja y que hace que Filip Ugrinic vaya a ser duda hasta ultima hora. Stole Dimitrievski todavía sigue en proceso de recuperación de su lesión en el muslo derecho.

Corberán podría alinear el mismo once que en el mismo partido, o, si Ugrinic no está en plenas condiciones, podría entrar Javi Guerra en su lugar. En ataque, podría mantener la pareja de Beltrán-Hugo Duro, que también ha pasado por un proceso gripal pero lo ha superado, o poner a Almeida y que entre Diego López en el extremo izquierdo.

- Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Miguel Román, Carreira; Pablo Durán o Williot, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Copete, Tárrega, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic o Javi Guerra, Almeida; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco)

Estadio: Balaídos.

Hora: 14:00. EFE

