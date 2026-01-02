Espana agencias

Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Guardar

Pamplona, 2 ene (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha incidido en hacer “un partido inteligente”, mañana ante el Athletic Club, sabiendo sufrir si la situación se pone en contra.

El italiano ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra el Athletic Club con optimismo y confianza, asegurando que el parón liguero "siempre sienta bien a nivel mental" y que el equipo llega recuperado y con muchas ganas tras acabar el año con una buena racha.

"Cuando enlazas 3, 4, 5, 6 partidos sin ganar, entran dudas a todo el mundo. Y ahora, con la racha final que hemos tenido en diciembre, pues te sientes súper fuerte", ha explicado Lisci.

El entrenador rojillo ha confirmado que, a pesar de que varios jugadores sufrieron un proceso vírico, están "todos funcionales para jugar". El último en reincorporarse a los entrenamientos ha sido Becker, pero está disponible.

Sobre el fichaje de Javi Galán, Lisci ha mostrado su satisfacción: "Cuando se dio la opción, lo teníamos claro tanto la dirección deportiva como yo, y se pudo hacer bastante rápido porque también el jugador estaba bastante convencido de venir aquí".

El preparador ha destacado la polivalencia del nuevo fichaje: “Puede actuar tanto de central como de lateral". Su llegada, según el técnico, aumenta el nivel competitivo de la plantilla sin alterar la idea principal de jugar con una defensa de cuatro, aunque también "nos suma opción de 5, porque sería un carrilero muy, muy importante".

De cara al partido contra los leones, Lisci considera que es el "mejor partido para empezar el año". Ha advertido de la dificultad del rival y ha señalado a piezas clave como Sancet, Nico Williams y Berenguer. "Son ese tipo de jugador difíciles de controlar y a la mínima que te despistas te hacen daño", ha analizado.

La clave para Osasuna, según su entrenador, será hacer un partido inteligente, aprovechar los buenos momentos y "saber sufrir cuando toque sufrir", una fórmula que ya les funcionó en los últimos partidos en casa.

Finalmente, preguntado por su futuro, el técnico ha vuelto a insistir en su filosofía del corto plazo. "Mi futuro depende de hacer un buen partido mañana", ha sentenciado, restando importancia a los contratos a largo plazo en el fútbol.

Sobre posibles nuevas incorporaciones, ha reiterado que el club no busca "rellenar por rellenar", sino encontrar un "buen jugador, que nos sume y esté a nivel de la plantilla o mejor". EFE

le.mm/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Flick aboga por reforzar la línea defensiva con una operación que "tenga sentido"

Infobae

Balaídos acoge el duelo goleador entre Borja Iglesias y Hugo Duro

Infobae

El tráfico de datos 5G aumentó en Nochevieja y Año Nuevo más del 80 %, según Telefónica

Infobae

La economía chilena se expande un 1,2 % interanual en noviembre

Infobae

Un cayuco con 283 personas llega a El Hierro después de seis días en el mar

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo envía a la jueza

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La ley de vivienda y urbanismo entra en vigor en Cataluña para regular el alquiler, limitar su precio y frenar la especulación

La presidenta del BCE, Lagarde, cobra 726.000 € al año, el triple que Powell, su homólogo de la Fed al que Trump quiere defenestrar

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”