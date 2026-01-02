Alessio Lisci pide a sus jugadores “un partido inteligente” ante el Athletic

Pamplona, 2 ene (EFE).- El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha incidido en hacer “un partido inteligente”, mañana ante el Athletic Club, sabiendo sufrir si la situación se pone en contra.

El italiano ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido contra el Athletic Club con optimismo y confianza, asegurando que el parón liguero "siempre sienta bien a nivel mental" y que el equipo llega recuperado y con muchas ganas tras acabar el año con una buena racha.

"Cuando enlazas 3, 4, 5, 6 partidos sin ganar, entran dudas a todo el mundo. Y ahora, con la racha final que hemos tenido en diciembre, pues te sientes súper fuerte", ha explicado Lisci.

El entrenador rojillo ha confirmado que, a pesar de que varios jugadores sufrieron un proceso vírico, están "todos funcionales para jugar". El último en reincorporarse a los entrenamientos ha sido Becker, pero está disponible.

Sobre el fichaje de Javi Galán, Lisci ha mostrado su satisfacción: "Cuando se dio la opción, lo teníamos claro tanto la dirección deportiva como yo, y se pudo hacer bastante rápido porque también el jugador estaba bastante convencido de venir aquí".

El preparador ha destacado la polivalencia del nuevo fichaje: “Puede actuar tanto de central como de lateral". Su llegada, según el técnico, aumenta el nivel competitivo de la plantilla sin alterar la idea principal de jugar con una defensa de cuatro, aunque también "nos suma opción de 5, porque sería un carrilero muy, muy importante".

De cara al partido contra los leones, Lisci considera que es el "mejor partido para empezar el año". Ha advertido de la dificultad del rival y ha señalado a piezas clave como Sancet, Nico Williams y Berenguer. "Son ese tipo de jugador difíciles de controlar y a la mínima que te despistas te hacen daño", ha analizado.

La clave para Osasuna, según su entrenador, será hacer un partido inteligente, aprovechar los buenos momentos y "saber sufrir cuando toque sufrir", una fórmula que ya les funcionó en los últimos partidos en casa.

Finalmente, preguntado por su futuro, el técnico ha vuelto a insistir en su filosofía del corto plazo. "Mi futuro depende de hacer un buen partido mañana", ha sentenciado, restando importancia a los contratos a largo plazo en el fútbol.

Sobre posibles nuevas incorporaciones, ha reiterado que el club no busca "rellenar por rellenar", sino encontrar un "buen jugador, que nos sume y esté a nivel de la plantilla o mejor". EFE

