El Caribe Mexicano eleva el optimismo hacia 2026 tras un año desafiante para el turismo

Con un flujo récord de pasajeros en Cancún y la apertura de 17 rutas aéreas internacionales, el sector prevé mayor dinamismo en la próxima temporada invernal, impulsando la recuperación y una mayor diversificación de destinos en Quintana Roo

Durante el último fin de semana del año, los aeropuertos internacionales de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal informaron sobre 760 y 771 operaciones aéreas, evidenciando un repunte en el tráfico que refleja un renovado interés en el Caribe mexicano. Según datos recogidos por EFECOM, este incremento en el flujo de pasajeros se da tras un periodo de desaceleración turística, especialmente en los meses de verano, y da pie a pronósticos de mayor dinamismo en la temporada invernal 2025-2026.

El turismo en la región ha atravesado un proceso de reajuste a lo largo de 2025. Especialistas y representantes del sector consultados por EFECOM reconocen que el balance anual deja entrever retos importantes, en particular en la captación de viajeros internacionales. Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, detalló que tras una temporada invernal 2024-2025 con resultados positivos, la demanda internacional descendió durante el verano. Madrid Flores atribuyó esta caída a diversas causas, destacando la insuficiencia en la oferta de asientos en las rutas aéreas hacia el Caribe.

No obstante, el panorama para la temporada invernal venidera muestra señales de recuperación que alimentan el optimismo en el sector. Según lo reportado por el medio EFECOM, una de las novedades es la ampliación en la cantidad de conexiones aéreas. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el Caribe mexicano contará con 17 rutas nuevas, de las cuales 11 conectarán con ciudades de Estados Unidos, cinco con Canadá y una enlazará con Dublín, Irlanda.

El Aeropuerto Internacional de Cancún se consolida como la principal puerta de acceso a la región y ocupó, de enero a octubre de 2025, el segundo lugar nacional en afluencia de pasajeros con más de 24,4 millones de usuarios, solo superado por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. EFECOM subraya que el registro de vuelos alcanzó cifras récord en la última semana, reforzando las expectativas de que la actividad turística supere lo conseguido el año anterior.

La diversificación geográfica y temática de destinos turísticos forma parte de la nueva estrategia para revitalizar la región. Rubén Gómez, representante de Zamna Group en Tulum, explicó a EFECOM que empresarios y autoridades trabajan de manera conjunta en mejorar la experiencia del visitante, con el objetivo de consolidar a Tulum como uno de los destinos más completos del país.

Tulum ha enfrentado particularidades negativas en los resultados del sector. Gómez expuso que la temporada estival reportó una ocupación promedio del 30 %, una cifra baja tratándose de una etapa vacacional relevante. EFECOM destacó que la presencia de sargazo, el alza en precios y la imposición de cobros para acceder a playas públicas dentro del Parque El Jaguar fueron los factores principales detrás de esa contracción en la demanda.

Con vistas a 2026, la estrategia sectorial, según lo detallado por el medio EFECOM, incluye posicionar a Tulum en el mapa turístico nacional más allá de los festivales de música electrónica, sumando propuestas de bienestar, ceremonias de boda, actividades culturales y nuevos segmentos de mercado diseñados para promover la visita durante todo el año y no solo en periodos de alta demanda.

El trabajo coordinado entre distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada se presenta como un elemento clave para sostener la recuperación económica del sector, abrir rutas comerciales y propiciar la diversificación de la oferta. Tal como lo reflejan los datos recabados por EFECOM, la suma de incremento en vuelos, nuevos destinos y adaptación a los desafíos geográficos y ambientales marca el rumbo hacia una temporada invernal con mejores resultados y una proyección positiva para 2026 en el Caribe mexicano.

