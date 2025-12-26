Espana agencias

China logra acelerar con éxito un vehículo de pruebas de 0 a 700 km/h en 2 segundos

Pekín, 26 dic (EFECOM).- El equipo de maglev de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China logró acelerar con éxito un vehículo de pruebas de una tonelada de 0 a 700 kilómetros por hora (km/h) en tan solo dos segundos durante una prueba de levitación magnética, informó la cadena estatal CCTV.

Esta velocidad batió el récord mundial para plataformas del mismo tipo y se convirtió en la marca de prueba más rápida registrada para un sistema de levitación magnética eléctrica superconductora, de acuerdo a este medio.

Las imágenes divulgadas el jueves por CCTV muestran una estructura similar a un chasis desplazándose a gran velocidad por una pista de levitación magnética, envuelta en una nube de vapor, tras acelerar de forma casi instantánea y frenar bruscamente al llegar al final del trazado de 400 metros.

Este avance, realizado tras diez años de investigación y desarrollo, permitió superar retos técnicos como la propulsión electromagnética a "ultra-alta" velocidad, la guía de suspensión eléctrica, la inversión de almacenamiento de energía transitoria de alta potencia y los imanes superconductores de alto campo, indicó la cadena.

La prueba proporciona además nuevas opciones para el desarrollo futuro del transporte maglev en tubos al vacío ("hyperloop") en China y ofrece nuevos métodos y medios para la asistencia al lanzamiento aeroespacial y las pruebas experimentales, según el informe.

El desarrollo de la levitación magnética ha sido fuertemente financiado por las autoridades chinas desde que se adquiriera la tecnología en 2004, cuando Shanghái comenzó a operar una línea "maglev" de baja velocidad entre las afueras de la ciudad y el aeropuerto internacional de Pudong.

En septiembre de 2022, la Universidad Jiaotong de Chengdu (Sichuan, centro) probó con éxito un nuevo coche de levitación magnética en una autopista del este del país, donde el vehículo de 2,8 toneladas se mantuvo levitando a 35 milímetros de la superficie de la carretera.

China presentó a su vez en 2021 el tren de levitación magnética más rápido del mundo, con una velocidad de 600 kilómetros por hora, fabricado en la ciudad de Qingdao tras cinco años de investigación y desarrollo. EFECOM

