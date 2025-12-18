Espana agencias

El teniente coronel Balas (UCO) defiende trabajar con "serenidad y silencio": "No eludiremos nuestro deber"

Durante una intervención interna, el jefe de investigación económica y anticorrupción de la Guardia Civil instó a sus agentes a actuar con ética, firmeza y discreción ante investigaciones delicadas, defendiendo la integridad del cuerpo frente a desafíos y presiones externas

Durante una intervención interna, el teniente coronel Antonio Balas se dirigió al equipo que encabeza en el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y advirtió sobre los riesgos vinculados a la visibilidad pública de las investigaciones de alto impacto, además de señalar que la situación actual presenta desafíos similares a los enfrentados en periodos anteriores. Estas reflexiones tuvieron lugar durante un acto interno de la UCO y, de acuerdo con Europa Press, la ocasión sirvió para recalcar el esfuerzo sostenido de los agentes que integran el área, al tiempo que se solicitó fortalecer la cohesión interna frente a presiones y cuestionamientos externos.

Según informó Europa Press, Antonio Balas enfatizó ante sus subordinados la importancia de desempeñarse bajo los principios de serenidad, seriedad y absoluto silencio, especialmente en investigaciones que involucran a figuras de relevancia pública y alcanzan notoria repercusión mediática. El mando puso como ejemplo la instrucción judicial del caso conocido como “caso Koldo”, así como causas en las que se han visto implicados familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. En palabras recogidas por el medio, el teniente coronel subrayó que “somos la punta de lanza de muchos, no desfalleceremos, no nos lo permitiremos, igual que nuestros compañeros que patrullan caminos y carreteras, día tras día, noche tras noche, nosotros seguiremos abriendo camino”.

El medio Europa Press reportó que Balas recordó al personal de la UCO que la labor de la unidad se encuentra permanentemente bajo supervisión judicial y fiscal, circunstancia que requiere máxima rigurosidad y plena objetividad en todas sus actuaciones. El jefe del departamento transmitió que la exigencia profesional y la neutralidad formulan la base y la mejor defensa frente a cualquier intento de cuestionar la integridad del trabajo policial, remitiéndose a los principios recogidos en la Cartilla de la Guardia Civil.

De acuerdo con la cobertura de Europa Press, Balas instó especialmente a sus agentes a continuar con el modelo de trabajo instaurado por la unidad, reiterando la necesidad de no eludir investigaciones delicadas y de colaborar en favor de “una sociedad mejor”. El teniente coronel expuso que el deber institucional de servir a la sociedad ha guiado el trabajo de la UCO, siempre bajo un marco normativo que prioriza el rigor y rechaza cualquier desviación de estos principios, aunque se trate de casos con repercusión y exigencia inusuales.

La intervención según figuró en Europa Press tuvo lugar durante la tradicional copa navideña del departamento. En esa ocasión, el jefe del área aprovechó para reconocer de manera pública el compromiso demostrado por los agentes a lo largo del año, tanto en causas complejas como en situaciones de presión y fatiga derivadas de un alto nivel de exigencia mediática. Balas insistió en que la solidez profesional debe prevalecer por encima de la exposición pública o de presiones externas, como forma de proteger la reputación y la confianza social depositadas en la Guardia Civil.

Europa Press detalló que el mensaje del teniente coronel se centró en la importancia de mantener la discreción en el trabajo cotidiano, especialmente frente al escrutinio público y a las circunstancias que pueden poner a prueba la integridad y el compromiso de la unidad. De igual modo, recordó la obligación de cada agente de actuar con la máxima diligencia, incluso ante la fatiga o en situaciones de intenso seguimiento informativo.

Tal como reflejó Europa Press, Antonio Balas dirigió su intervención a fortalecer la cohesión y la moral interna de la UCO, insistiendo en la continuidad de la dedicación institucional y la responsabilidad colectiva. El contenido de su mensaje sirvió también para reivindicar el esfuerzo del departamento ante los escenarios más exigentes, reiterando que el cumplimiento del deber y la defensa de principios rectores constituyen la mejor garantía frente a la desconfianza o el intento de desacreditar la labor policial.

Durante el acto, el jefe de investigación económica y anticorrupción reiteró que la unidad se ha enfrentado siempre a los casos más exigentes sin pretender eludir ninguna responsabilidad, asumiéndolos en beneficio del interés general, según constató Europa Press. El llamado a persistir en el rigor y la objetividad se mantuvo como eje principal de su intervención, posicionando estos valores como elementos indispensables para la gestión de investigaciones con alto grado de sensibilidad. Si bien se refirió al carácter cíclico de las dificultades y la presión externa, Balas remarcó que la unidad ha sabido resistir y adaptarse, consolidando así el profesionalismo de sus integrantes a lo largo del tiempo.

La intervención interna también incluyó una valoración sobre la relevancia de actuar siempre bajo estrictos estándares éticos, aun en escenarios donde la notoriedad y las presiones externas podrían poner en jaque la labor policial. Según detalló Europa Press, el compromiso por preservar la confianza ciudadana y la integridad del cuerpo marcó el tono de la intervención, situando el ejemplo de la UCO como referencia para el conjunto de la Guardia Civil y, por extensión, para la sociedad.

