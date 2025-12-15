Espana agencias

Toluca vence en penaltis a Tigres, con falla clave de Ángel Correa, y retiene el título

Guardar

Toluca (México), 14 dic (EFE).- Toluca derrotó este domingo por 9-8 en la tanda de penaltis al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

En su estadio Toluca ganó por 2-1 con anotaciones del brasileño Helinho y el portugués Paulinho para empatar la final e imponerse en la definición desde los 11 metros, en la que Alexis Vega convirtió dos veces y le dio a su equipo su duodécima estrella. El uruguayo Fernando Gorriarán anotó por Tigres en el tiempo regular.

Después de perder por 1-0 el partido de ida el pasado jueves, Toluca salió a imponer condiciones en su estadio, a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

Tigres, el equipo con la mejor defensa en el torneo, aguantó y en el minuto 14 tomó ventaja con un gol de zurda de Gorriarán, quien interceptó un tiro libre del francés André Pierre Gignac y metió la pelota en la red.

Toluca fue paciente, se fue al ataque con el consentimiento de los regios y en el 41 empató con un elegante gol de zurda de Helinho desde fuera del área.

Toluca salió con todo en la segunda mitad ante un Tigres tímido que dejó crecer a su rival y le costó porque en el 52 Paulinho aceptó un servicio de Helinho y de zurda puso el 2-1 que empató la serie.

Con los hinchas a su favor, el equipo de Mohamed siguió adelante en busca del gol del campeonato; el técnico de Tigres, el argentino Guido Pizarro, envió en el 57 al argentino Nicolás Ibáñez por Gignac en busca de despertar la ofensiva.

Toluca dejó ir una buena oportunidad en un tiro de esquina en el que Everardo López remató por fuera en el 80, después de lo cual Mohamed envió a la cancha a Vega, una de sus bujías ofensivas, de regreso tras más de mes y medio lesionado.

Toluca perdió por lesión a dos de sus mejores atacantes: Helinho, en el 73; y Paulinho, en el 93.

Cansados, los jugadores de ambos clubes crearon poco en las áreas rivales y, después de 120 minutos de lucha, decidieron el título en la tanda de penaltis.

Tigres comenzó abajo por una falla del argentino Nicolás Ibáñez en el primer disparo, pero el uruguayo Federico Pereira voló el balón en la tercera serie del Toluca y llegaron igualados 4-4 después de cinco remates para cada equipo.

Con el marcador 5-5, Mohamed se llevó un rosario a la boca; sin embargo, el abrazo continuó. En la décima vuelta, el brasileño Joaquim estrelló la pelota en el palo; Toluca tuvo el título en los botines de Juan Pablo Domínguez, quien remató por encima del arco.

Llegó el momento de los guardametas; Luis García detuvo el penalti de Nahuel Guzmán, quien respondió con una buena atajada para mantener el 8-8.

Entonces llegó lo inesperado: Correa, el mejor jugador de la liga, falló su disparo, que fue atajado por el portero García; y segundos después Alexis Vega le dio el título a su equipo.

Al ganar su duodécimo campeonato, Toluca empató con el Guadalajara como el segundo equipo con más títulos de liga, cuatro menos que el América. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

UE acuerda posibilidades de pesca para 2026 con 143 días de capturas en el Mediterráneo

Tras intensas negociaciones en Bruselas, se estableció un nuevo marco para faena en el Mediterráneo hasta 2026, que supondrá mantener las restricciones implementadas en 2025 y abandonar el plan inicial de recortes propuesto por la Comisión Europea

Infobae

La transposición vía reglamento de la directiva de SMI abre otro frente a Trabajo con CEOE

El Gobierno planea aprobar por decreto la normativa para salarios mínimos, lo que podría enfrentar al Ministerio de Trabajo con la patronal, que rechaza la medida. Los sindicatos exigen además que la subida no se compense con pluses

Infobae

El Gobierno aprobará mañana 100 millones para Canarias por la atención a menores migrantes

Infobae

Sánchez hace balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Infobae

Sánchez Arévalo: "La sensación de comunidad de las rondallas me enganchó muchísimo"

El director apuesta por un retrato emotivo de las agrupaciones tradicionales gallegas, destacando la fuerza del trabajo colectivo y su impacto en una aldea marcada por la tragedia, con el objetivo de atraer nuevamente al público a los cines

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puesto fronterizo de La

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El pulso entre PP y Vox marca la recta final de las elecciones de Extremadura: una campaña similar para conquistar al mismo votante

El PSOE extremeño trata de remontar una debacle prevista por las encuestas con un Sánchez volcado con un candidato que no ilusiona

Los 800 ‘afortunados’ de Las Rozas: la única de las 25 grandes ciudades de Madrid que obsequia a sus funcionarios con una cesta de Navidad

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”